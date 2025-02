Vittima del fidanzato manesco si rifugia in Spagna. Il suo ex a processo per lesioni e molestie

I genitori l’avrebbero vista spesso tornare a casa con i lividi ma lei aveva sempre coperto quel fidanzato, troppo manesco e che voleva il controllo della sua vita e dei suoi spostamenti. Una relazione sentimentale sbocciata quando la vittima era ancora minorenne e poi troncata al culmine dell’ennesimo litigo violento in cui lui le avrebbe dato una manata in faccia con una forza tale da romperle il naso. Era l’8 aprile del 2021, a Senigallia, riportò una prognosi iniziale di 30 giorni. Un passante aveva dato l’allarme chiamando la polizia e la ragazzina, 17enne all’epoca, fu portata in Commissariato dove gli agenti avvisarono poi anche i genitori. Il fidanzato, 19enne all’epoca e oggi ormai ex, è finito a processo per lesioni e molestie telefoniche. Ieri mattina la giudice Maria Elena Cola lo ha condannato a due anni e un mese di reclusione per entrambi i reati. L’imputato, originario di Jesi, era difeso dall’avvocato Andrea Boria. Ha sempre respinto le accuse, anche quelle della manata che non era stata voluta ma un gesto involontario durante un litigio. La vittima era parte civile con l’avvocato Antonio Grassetti. Stando alle sue accuse in famiglia quel giovane aveva portato solo astio e problemi. La ragazzina avrebbe subito di tutto quando stavano insieme, il giovane le andava sotto casa per insultarla, un giorno l’avrebbe trascinato per le scale a calci, l’avrebbe allontanata da tutte le mie amicizie, le avrebbe fatto scenate anche a casa di amici. Per lo choc subito è andata a vivere in Spagna, dove tuttora abita, in un paesino isolata perché avrebbe ancora i traumi vissuti in quegli anni. La settimana scorsa aveva testimoniato i fatti subiti smentendo il gesto involontario della manata che le ha rotto il naso. "Non è stato involontario – aveva detto la giovane, oggi 21enne -. Mi ha colpito talmente forte che mi ha spostato e avevo la narice come una banana. Anche il chirurgo che mi ha operata non ha creduto che era involontario. All’epoca mentivo, lo coprivo per evitare tutto questo ma non è stato giusto". Dopo la fine della storia l’imputato avrebbe tampinato la ex di telefonate cercandola anche attraverso i social. ma. ver.