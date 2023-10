Vittima di "revenge porn". Ricattata per un video hard: c’è la condanna per due fratelli

E’ stato riconosciuto il reato di revenge porn ma non la violenza sessuale nei confronti della vittima che si era rivolta ai carabinieri della stazione di Ancona principale denunciando i fatti. La ragazzina, 22 anni, era finita sotto ricatto dopo aver portato ad aggiustare il cellulare in un negozio specializzato nelle riparazioni. Due fratelli bengalesi si sarebbero approfittati del contenuto del suo telefonino minacciandola di divulgare video e foto piccanti che aveva fatto con il fidanzato se non li avesse accontentati. E’ arrivato a sentenza il processo a carico dei due stranieri ma con pene ridimensionate per i fratelli accusati di violenza privata, violenza sessuale, diffusione di immagini e filmati a contenuto sessualmente esplicito (il revenge porn), detenzione di materiale pedopornografico e lesioni. Le richieste della Procura, con la pm Valentina Bavai, avevano superato i 10 anni di carcere. Ieri mattina il collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini ha condannato il fratello più piccolo, 21enne, ad un anno e sei mesi mentre il maggiore, di 26 anni, a tre anni e sei mesi di reclusione. Sia la 22enne che il fidanzato erano parti civili nel procedimento, con gli avvocati Michele Zuccaro e Stefano Brugiapaglia. Alla coppietta andrà 12mila euro di provvisionale più un risarcimento danni che sarà da stabilire in sede civile.

La vicenda, esplosa circa tre anni fa, aveva scosso la città e anche la comunità bengalese. L’incubo per la coppietta era iniziato quando nell’estate del 2020 la ragazza aveva portato a riparare il cellulare nel negozio del bengalese di 21 anni, in zona Piano. L’imputato era entrato in possesso di un video in cui la giovane faceva l’amore con il fidanzato e di alcuni scatti piccanti. Così avrebbe iniziato a ricattarla. L’avrebbe obbligata a diverse prestazioni sessuali, alcune consumate anche in alberghi della città, altre violenze solo tentate, per non diffondere il video. Le immagini sarebbero però poi state diffuse, tra i loro connazionali, anche attraverso canali social, con l’aiuto del fratello maggiore. Il fratello piccolo avrebbe preteso più di una prestazione sessuale dalla giovane mentre il fratello grande avrebbe aiutato il minore a far avere quelle immagini piccanti ad altri connazionali e a minacciare la vittima e i suoi familiari per far ritirare la denuncia che nel frattempo la giovane aveva fatto. I due bengalesi erano stati arrestati a maggio del 2022, dai carabinieri, dopo la denuncia sporta dalla ragazza. Al più giovane era contestata anche una tentata violenza sessuale nei confronti di un’altra vittima, di 19 anni, e revenge porn sempre per la stessa che però non si è costituita parte civile. Un dettaglio che era spuntato in sede di indagini. In un suo dispositivo i militari avevano trovato anche numerosi file, video e foto, di natura pedopornografica. I due bengalesi hanno sempre respinto le accuse.