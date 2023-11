Vittime del dovere, borse studio ed esenzione spesa sanitaria

"La giunta regionale ha approvato due importanti delibere concernenti la materia della sicurezza: la prima riguarda le Vittime del dovere, la seconda ulteriori stanziamenti per la strumentazione della Polizia locale". Lo comunica in una nota il vice presidente, Filippo Saltamartini. Pertanto, aggiunge l’assessore, "anche quest’anno Regione Marche ha stanziato 20mila euro per le Vittime del dovere: 15mila euro andranno a borse di studio e 5mila euro alle esenzioni per le spese sanitarie. La delibera determina modalità, termini e condizioni per l’erogazione in attesa della pubblicazione del bando". Potranno accedere al beneficio le vittime del dovere o i loro familiari, coniugi, figli o genitori. L’importo delle borse di studio è di 200 euro per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 400 euro per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado; 1.600 euro per gli studenti universitari e delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista retribuzione.

L’anno scorso le domande sono state 22, tutte accolte. Per l’esenzione alle prestazioni sanitario e farmaceutiche occorre recarsi all’Ufficio anagrafe assistiti dell’Azienda sanitaria territoriale di competenza con la documentazione che attesta il riconoscimento dello status di vittima del dovere e del rapporto di parentela con la vittima del dovere.