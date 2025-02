Vittoria di carattere. Tre punti pesantissimi

RECANATESE 2 ROMA CITY 1

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Alfieri, Raparo (37’st Pierfederici), Mordini; Canonici; Spagna (33’st D’Angelo), Zini (9’st Giandonato) All.re Bilò A disp.Mascolo, Pesaresi, Pepa, Bruzzechesse, Marchegiani, Valleja

ROMA CITY (3-5-2): Salvati; Alari (27’st Omohonria) Spina, Baldi; Fradella, Icardi, Gelonese, Marchi (17’st Costa), Calisto (32’st Bamba); Limongelli, Hernandez Perez All.re Boccolini A disp. Merlini, Del Mastro, Battistoni, Bonelli, Corradini, Occhialini

Arbitro: Piatti di Palermo

Reti: 20’pt Mordini, 22’Fradella, 2’st Zini

Note: recupero 0’+5’, ammoniti Zini, Mordini, Raparo, Spagna, Baldi espulsi Alfieri al 6’st, Costa al 21’st

In certi contesti non occorre andare troppo per il sottile e badare al sodo: è quello che ha fatto la Recanatese che ha strappato tre punti pesantissimi a un Roma City apparso tonico e in salute. Hanno saputo soffrire e stringere i denti i giallorossi, finalmente al completo, venendo a capo di una partita segnata da una propria clamorosa amnesia e ancora una volta da una dabbenaggine arbitrale che poteva costare carissima. In ogni modo spesso è il carattere a fare la differenza. La cronaca: schermaglie iniziali con una punizione del talentuoso Hernandez fuori di poco ed un sinistro di Mordini a lato. Di ottima fattura il gol del vantaggio: Spagna pennella per la testa di Mordini che insacca sotto la traversa. L’1-0 dura lo spazio di un paio di minuti: scelleratezza cosmica di Cusumano che su un pallone innocuo ha la pazza idea di andarci di testa in tuffo regalando un assist per Fradella che ne approfitta. Gli ospiti insistono: ancora lo spagnolo alla mezz’ora costringe Del Bello alla deviazione in corner e sugli sviluppi capocciata di Gelonese con il portiere ancora reattivo. Ripresa e al 2’ Zini difende un pallone in area, si gira e trafigge Salvati con una marcatura da grande attaccante. Ancora Zini su cross di D.Ferrante e il portiere d’istinto respinge. Al 6’ inopinato doppio giallo ad Alfieri dopo un contrasto con Gelonese con l’arbitro che prende un abbaglio e la Recanatese costretta in dieci. Locali che serrano le fila pur rischiando al 19’ con una traversa in mischia. Costa, entrato da 4’ becca il rosso diretto per una manata su Giandonato. Brividi al 41’ con un colpo di testa di Omohonria. Queste sono le vittorie che fanno la differenza e la Recanatese se la gode tutta, solo per una sera però.

Andrea Verdolini