Vittoria nel segno di Baldini: "Siamo stati bravi a colpire subito"

"La vogliamo fare nostra" aveva detto alla vigilia mister Marco Giuliodori. Determinato quanto mai a tornare alla vittoria dopo il pareggio di Termoli. Obiettivo dei tre punti centrato dal Castelfidardo contro il Sora. Cinico e determinato in quel Mancini che è tornato a esultare. Quella determinazione che il tecnico filottranese ha trasmesso ai suoi ragazzi che hanno approcciato il match con il piede giusto sbloccando la sfida dopo appena cinque giri di lancette. Con Matteo Baldini - il migliore in campo - che segna di sinistro e poi fa segnare di destro (con un assist da fermo al bacio a Nanapere per il raddoppio) prendendo per mano la squadra biancoverde tornata al successo. Baldini, un centrocampista di qualità e quantità, che lascia il segno "in una partita tosta, contro una squadra fisica venuta a Castello per proporre il proprio gioco senza snaturarsi - il pensiero del mediano classe 1998 di Senigallia -. Siamo stati bravi a colpire subito sfruttando la disattenzione del portiere". Un Castelfidardo sornione e cinico che al ventesimo era già in doppio vantaggio. "Li abbiamo lasciati un po’ sfogare, poi siamo stati bravi a trovare il 2-0". La squadra marchigiana rischia poco o niente nel primo tempo, soffrendo un po’ nel secondo, ma solo per un’ingenuità propria, con la seconda ammonizione di Morganti che ostacola il rinvio del portiere ospite lasciando la propria squadra in inferiorità numerica.

"Nel secondo tempo siamo stati un po’ sfortunati con l’espulsione di Morganti, ci siamo dovuti difendere, ma siamo stati bravi. E’ vero che hanno colpito una traversa, ma ci può stare in 50’. E quindi non possiamo che essere molto contenti". Non solo del ritorno alla vittoria, ma anche perché è un successo importante contro una diretta concorrente per la permanenza in D. "Sicuramente sapevamo che era uno scontro diretto importantissimo, quest’oggi i punti valevano doppio per tutte e due le formazioni".

Li ha presi il Castelfidardo che sale a 32 punti, migliorando di una posizione la classifica, con i fidardensi ora settimi. A soli cinque punti dal quinto posto. Anche se Baldini rimane con i piedi per terra. "L’obiettivo resta la salvezza, prima riusciamo a staccare le zone calde della classifica meglio sarà per noi. E poi quello che verrà verrà..." con i tifosi che sui social e non solo iniziano a sognare. E domenica i biancoverdi scenderanno in casa della capolista Samb che per la seconda domenica di fila non ha segnato, rimediando due pareggi contro Forsempronese e Roma City Fc. Ai rossoblu non era mai successo in questa stagione.