"Viva, sana e pulita: Falconara merita di più"

Corrono in quattro per il Castello. Le nostre interviste. Annavittoria Banzi, 49 anni, avvocato esperto in diritto della famiglia e minorile. La sostengono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può.

Se chiamati a governare la città nei prossimi cinque anni, quali le tre priorità?

"Nella nostra coalizione abbiamo quattro priorità definite su quattro criticità: una Falconara più viva, sana, pulita e sicura. Non tre, perché Falconara merita di più. Sappiamo cosa fare: serviranno tutti e cinque gli anni per una chiara inversione di tendenza".

La principale criticità cui far fronte?

"Non ho la bacchetta magica ma agirò subito. Un sindaco può fare tantissimo al contrario di quello che hanno sempre detto Brandoni e Signorini: due tavoli di lavoro permanenti con Regione, Ministero e aziende insalubri dove il Comune metterà al primo posto la salute dei falconaresi; così come la sicurezza urbana con prefetto, questore, ecc. Ognuno per le proprie competenze. Una città di mare ha diritto di godere dell’estate anche con serate festose. Oggi la mancanza di sicurezza è un ostacolo alla vita e all’economia cittadina. Il modo di promuovere la cultura va ripensato, ma anche il rapporto tra Comune, associazioni, scuole, imprenditori e commercianti. Falconara deve tornare alla normalità. L’aria oltre a non essere delle migliori è ormai consumata, tesa. Servono aria fresca, energie e idee nuove. È ora di voltare pagina".

Ambiente e lavoro, come si coniugano?

"Devono coniugarsi come in tutti gli altri paesi d’Europa e in altre località italiane. Le aziende con cicli industriali impattanti devono dimostrare una responsabilità sociale doppia. Sarò di stimolo a questo processo. Chiedo: quanto vale la salute vostra e delle vostre famiglie?".

Periferie e quartieri, come ridare centralità?

"Ci sono più centralità: Castelferretti, Palombina, Falconara Alta, Villanova, Fiumesino, Stadio e la spiaggia. Il centro oggi è la vera criticità. Facciamo squadra e mettiamo in rete queste realtà, senza creare zone e cittadini di serie A e B".

Grandi ex, contenitori dismessi, incompiute: quale futuro?

"Se ci sono ancora, dopo 15 anni di governo Brandoni e Signorini, fatevi una domanda e datevi una risposta. Bisogna saper dare le giuste finalità ai progetti, in modo che portino valore aggiunto e nuove prospettive. L’ex Caserma diventa un mega archivio? No grazie. Le ciclabili farlocche come in via Bixio? Oppure bypass, ex Montedison e sversamenti? Hanno cambiato mille progetti, votato tutto e il contrario di tutto in Consiglio. Ritardi e degrado accumulati sono evidenti".

Cosa ponete al centro dell’agenda culturale, turistica e giovanile?

"Riuscire a creare una vera agenda mi pare già importante, invece che un’accozzaglia di eventi spot a pacchetto, pagamento o chiamata. È ora che i falconaresi riprendano a dare spazio alle loro fantasia e creatività, proponendo cose nuove, valorizzando i nostri classici".

Perché darvi fiducia?

"Siamo l’alternativa migliore per dare una chance a Falconara. Perché Falconara merita di più".

Giacomo Giampieri