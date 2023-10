Viva Servizi aderisce al "Patto per l’acqua" Viva Servizi Spa, gestore del servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha sottoscritto il "Patto per l'Acqua" di Utilitalia, impegnandosi a sostenere politiche di tutela ambientale e della risorsa. Un'azione di sensibilizzazione verso Governo e Parlamento.