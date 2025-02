Viva Servizi contro lo spreco dell’acqua

Le classi 4A, 4B e 4D della scuola primaria Mercantini di Senigallia hanno vissuto una mattina speciale all’insegna della sostenibilità e del non spreco dell’acqua partecipando al progetto denominato "Alla ricerca dell’acqua perduta" ideato da Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni del territorio. In classe, infatti, sono arrivati gli esperti di Legambiente che hanno proposto un percorso scientifico per osservare e comprendere i cambiamenti climatici e gli effetti sulla distribuzione dell’acqua nel nostro pianeta, il funzionamento del ciclo integrato dell’acqua da quando sgorga dalla sorgente di Gorgovivo a quando arriva depurata in mare dopo essere passata dai rubinetti per i nostri usi. Ai bambini è stato anche chiesto di disegnare una goccia d’acqua all’interno della quale scrivere un’azione concreta che si impegnano a compiere per contribuire alla salvaguardia del pianeta.

"Proseguiamo il nostro lavoro di sensibilizzazione all’uso responsabile dell’acqua" dice Moreno Clementi Direttore di Viva Servizi che ha partecipato alla mattinata formativa e informativa con i bambini. Il percorso formativo nelle scuole si concluderà per molte di esse con la visita guidata alle sorgenti di Gorgovivo a Serra San Quirico.