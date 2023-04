Vivaldi-Rossini-Mozart: che musica

Un concerto di grande suggestione poetica, fra il passato di Vivaldi e Mozart, un apocrifo di Rossini e la contemporaneità di Cristian Carrara. Protagonista il fagotto, strumento dalla multiforme espressività, capace tanto di far sorridere con la sua ‘buffonesca’ esuberanza, quanto di commuovere con la sua infinita dolcezza malinconica. Ecco in sintesi il doppio concerto che la FORM, ‘colonna sonora delle Marche’, terrà domani (ore 21) nella Sala Polivalente ‘Margherita Hack’ di Castelbellino Stazione e sabato (ore 21) al Teatro Valle di Chiaravalle, in occasione delle celebrazioni in memoria del Maestro Tullio Giacconi.

Il concerto è intitolato semplicemente ‘Vivaldi-Rossini-Mozart’, e vedrà come protagonista lo strumento di Enrico Bassi, Primo Fagotto nell’Orchestra della Svizzera italiana. Bassi, vincitore di diversi concorsi, tra cui il prestigioso Gioachino Rossini di Pesaro nel 2021 e, proprio in questi giorni, il concorso Muri nella sezione riservata al fagotto, tra i più importanti concorsi solistici al mondo, si è esibito varie volte come solista, accompagnato dall’Accademia del Carmine (2018), dall’orchestra del Conservatorio di Pesaro e dalla Filarmonica Arturo Toscanini (2021). Il musicista suonerà insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana sotto la direzione di Asier Eguskitza, spagnolo, direttore musicale del gruppo Kissar Ensemble e presidente dell’associazione musicale ‘BiziMusika’, che si occupa del recupero e della diffusione della musica creata da compositori nell’area geografica basca. Come direttore d’orchestra ha effettuato il suo perfezionamento con il Maestro Donato Renzetti. Il programma delle serate parte dal Concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol min. RV 495 di Antonio Vivaldi, uno dei nove concerti da lui scritti in tonalità minore rispetto alla prolifica produzione; segue Vivaldi. In memoriam, composta da Cristian Carrara su commissione del Maggio Musicale Fiorentino. Quindi il brillante Concerto a fagotto principale e orchestra in si bemolle maggiore, attribuito a Rossini dopo il ritrovamento della partitura in manoscritto il cui frontespizio riporta il nome del compositore pesarese, il quale potrebbe però aver solo fornito all’autore del brano l’idea da sviluppare insieme ad alcune indicazioni senza aver scritto di suo pugno l’opera. Conclude la serata la celeberrima Sinfonia n. 40 in sol minore di Mozart, l’opera strumentale del grande compositore austriaco forse più amata dal pubblico di ogni tempo: energica, tenebrosa, profondissima, immortale.

Raimondo Montesi