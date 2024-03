Vive in ospedale, la nigeriana rifiuta tutto

Dopo una nuova notte trascorsa sulle panchine dell’atrio dell’ospedale Carlo Urbani, a tratti urlando e con il personale della portineria chiuso nel box centrale, la 44enne nigeriana è stata presa in carico dai servizi sociali dell’Asp9 e portata negli uffici per tentare un dialogo anche con un mediatore culturale. Dopo il confronto con gli assistenti sociali, alla donna che è senza lavoro e casa, dopo lo sfratto subito a gennaio, è stata proposta una sistemazione in albergo ma lei ha rifiutato anche questa. E così naufragato ogni tentativo di mediazione la donna è tornata nell’atrio dell’ospedale Carlo Urbani, luogo pubblico in cui si sente sicura, per ragioni ancora tutte da sondare. Prima di Jesi la precedente residenza della donna sarebbe in Emilia Romagna. Le era stato acquistato anche il biglietto del treno per tornare nella città dove ha abitato diversi anni ma lei lo ha strappato. "La settimana scorsa ero al pronto soccorso dell’Urbani – racconta un signore al Carlino – e quando sono sistemato in sala d’attesa ho salutato quella donna che era seduta vicino a me. Lei ha iniziato a urlare con grande veemenza arrabbiata per il mio saluto. Ho cercato di spiegare che era solo un gesto educato. Lei inizialmente parlava in inglese poi nella sua lingua. La situazione apparentemente si è calmata ma lei ha di nuovo ripreso ad urlare più forte di prima e poi ha sferrato un calcio rompendo la sedia. A quel punto mi sono arrabbiato anche perché stavo male e tutte quell’atteggiamento era erano diventato difficilmente sostenibile. Le ho detto che poteva avrebbe potuto andarsene se doveva rompere gli oggetti che sono di tutti. Se n’è andata e non è più tornata per tutta la notte che sono rimasto lì". Sul posto ieri mattina è sopraggiunto anche il coordinatore del Tribunale del Malato Pasquale Liguori: "E’ incredibile come non si riesca a risolvere una situazione che ormai va avanti da oltre due settimane. Il personale della portineria di notte è costretto a barricarsi per paura e la donna che ormai vive nell’atrio, vicino alle macchinette che distribuiscono snack. Questa donna urla, lancia pugni agli oggetti, spaventa i pazienti e gli utenti oltre al personale sanitario. Ho provato ad affrontare la situazione con tutti dal sindaco, alla direzione sanitaria, alla Caritas. Di notte l’ospedale con la sorveglianza a questo deputata dovrebbe chiudere gli accessi esterni per motivi di sicurezza". Sara Ferreri