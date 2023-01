Vive in una roulotte a Posatora in pessime condizioni igieniche: Bruno derubato finisce in ospedale

È finito in ospedale Bruno, l’83enne per cui i City Angels avevano lanciato un appello perché viveva in precarie condizioni all’interno di una roulotte, in un parcheggio di Posatora. Sabato sera l’anziano è stato trovato in pessime condizioni igieniche e una ambulanza lo ha portato all’ospedale di Torrette. "Adesso è ricoverato – spiega Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angles – purtroppo il nostro appello per sollecitare i servizi sociali a prenderlo in carico è caduto nel vuoto. L’anziano ci ha riferito di essere stato derubato dei soldi e del bancomat e su questo sarà fatta una denuncia alle forze dell’ordine. Non aveva nemmeno più dei vestiti puliti da mettersi". In roulotte è rimasta la sua cagnolina, Bea, che ora i City angels stanno cercando di affidare a qualcuno per prendersene cura fino a quando Bruno non uscirà dall’ospedale. Ieri pomeriggio a Posatora sono arrivati i vigili urbani. "Hanno riferito che il parcheggio andrà sgomberato dalla roulotte entro due giorni – dice Guerra – non sappiamo come altro aiutare quest’uomo".