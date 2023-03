Vivere con i cinghiali sotto casa "Pascolano davanti ai nostri cancelli"

di Marina Verdenelli

Hanno raggiunto le case, anche di giorno, e pascolano indisturbati anche davanti ai cancelli. È emergenza cinghiali in via Angelini, una strada molto trafficata, piena di abitazioni e gente che cammina con i cani e con i bambini. La zona residenziale, fatta di villette e palazzine, collega il Pincio con Pietralacroce. L’ultimo avvistamento è di sabato notte. "Il mio cane abbaiava, voleva uscire in giardino così gli ho aperto la porta – racconta Ivan Zoppi, residente della via – avevo un cinghiale grosso davanti casa. Ormai è routine, gli avvistamenti sono numerosi. Se siamo preoccupati? Sì perché qui c’è chi esce con il cane, chi passeggia, possono essere pericolosi anche se solo ti attraversano la strada. Io la sera quando rientro tardi non passo più per la via da sopra ma arrivo da sotto, lo ritengo più sicuro". Zoppi ne ha filmato anche un branco, mentre pascolavano nel campo vicino al marciapiede e al parcheggio dei camper. "Correvano come pazzi – dice – il campo è pieno di buche che fanno per cercare cibo". I cinghiali passerebbero dall’area dell’ammiragliato, una zona militare, che confina con via Angelini. Lungo la rupe hanno fatto addirittura dei sentieri a forza di passarci avanti e indietro. Il loro passaggio è visibile anche vicino alla fermata bus, con le zolle di terra del campo adiacente tutte mosse perché vanno a caccia di radici e bulbi da mangiare. "Si cibano di un bulbo di una pianta, il gigaro, che qui ce n’è in abbondanza – spiega Fabrizio Pitturi, un altro residente di via Angelini – io li ho visti pochi giorni fa anche alle 18, quando ancora è giorno. Uno avrà pesato almeno un quintale, andava avanti, gli altri lo seguivano. Sono un branco con femmine e cinghiali più piccoli al seguito. Va fatto qualcosa, vanno catturati prima che succeda un incidente".