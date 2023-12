Vivere di presentazioni: ecco l’associazione di Storia Contemporanea

Si è chiusa con la presentazione numero 104 in appena 365 giorni l’annata 2023 dell’associazione di Storia Contemporanea, il gruppo di storici che a Senigallia, dove hanno sede, sabato hanno presentato "Storie di Natale 2023", l’ultimo volume pubblicato: un testo che contiene i racconti di 16 autori dedicati ai temi più svariati, ma legati dal filo conduttore del Natale. Tra i racconti, alcuni sono strettamente connessi a Senigallia, come quello di Simona Guerra e Vanessa Sabbatini (nella foto), che hanno approfondito la figura, recentemente riscoperta, della fotografa Maria Spes Bartoli, di cui è in corso una mostra a Palazzetto Baviera. Nel 2023 l’associazione di Storia Contemporanea ha organizzato ben 104 occasioni di confronto pubblico, una delle quali all’estero e molte fuori dalle Marche: i soci, in tutto il mondo, hanno superato quota 500. Tra gli eventi clou, lo scorso settembre, il convegno alla Rotonda di Senigallia sul tema del viaggio, i cui atti usciranno nel mese di gennaio 2024 con il marchio editoriale "1797", voluto dalla stessa associazione che nel 2024 sarà anche ospite a maggio, come ormai da anni, al Salone del Libro di Torino, per proporre le sue pubblicazioni in quello che è uno dei più rilevanti eventi europei legati alla lettura.