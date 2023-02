Viveva in roulotte, Bruno è morto

Bruno non ce l’ha fatta. Il senzatetto che viveva in roulotte a Posatora, e per il quale era stato fatto un appello alle istituzioni da parte dei City Angels affinché non venisse lasciato solo perché bisognoso di cure e soprattutto di una casa, è morto ieri poco prima dell’alba. Bruno Eccheli, 83 anni, originario del Veneto, è spirato all’ospedale di Torrette dove era ricoverato da circa un mese. Viveva in precarie condizioni di salute quando, a fine gennaio, era arrivata l’ambulanza alla sua roulotte dove era stato trovato in cattive condizioni igieniche. La coordinatrice dei City Angels, Patrizia Guerra, aveva lanciato un appello per far prendere in carico al Comune l’anziano malato. Ora i volontari stanno cercando di organizzargli un funerale. Chi volesse contribuire può contattare i City Angels. Domenica pomeriggio la polizia è intervenuta alla mensa di padre Guido, in corso Mazzini, per una persona molesta. Era un 27enne somalo, ubriaco, che nonostante la mensa fosse chiusa si era attaccato al campanello per farsi aprire perché voleva mangiare. La polizia è arrivata sul posto, chiamata dal responsabile della struttura che si era allarmato del comportamento, e ha rintracciato il giovane al quale hanno chiesto i documenti. Poi è stato portato in questura e denunciato per ubriachezza molesta.