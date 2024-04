"Viveva" nell’ospedale: alla fine è stata arrestata

Arrestata e portata al carcere di villa Fastiggi di Pesaro Joy, la 44enne di origini nigeriane che da un mese ormai viveva, notte e giorno tra l’atrio dell’ospedale Carlo Urbani e il pronto soccorso. Puntualmente la donna seduta nella sala d’aspetto del pronto soccorso o nell’atrio dell’ospedale con guizzi improvvisi iniziava a gridare da sola, contro pareti e specchi ma anche contro le persone, nella sua lingua o in un inglese a volte incomprensibile. Nei giorni scorsi il questore Capocasa ha emesso un foglio di via che però non è stato rispettato. I militari l’hanno accompagnata in stazione e poi a Falconara alla Tenda di Abramo, ma lei puntualmente, anche in piena notte, ritornava in ospedale con il suo zainetto nero. Giovedì scorso ha preso a pugni il triage del pronto soccorso ed è stata denunciata dalla dirigenza medica.

"Voglio casa e lavoro, prima la casa. Non un albergo" continuava a ripetere in un’intervista, nei giorni scorsi, al Carlino. Così fino a lunedì quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi hanno arrestato la 44enne che da 13 anni è in Italia con regolare permesso di soggiorno. Nella tarda serata di lunedì i militari sono intervenuti per l’ennesima volta alla portineria dell’ospedale di Jesi, dove la donna viveva oramai da diversi giorni nonostante, grazie all’interessamento dei servizi socio assistenziali del Comune, le fossero state proposte varie soluzioni di alloggio, puntualmente rifiutate. Anche lunedì il copione si è ripetuto: urla ed aggressioni verbali tanto nei confronti del personale ospedaliero che degli utenti.

Una situazione che ha provocato, così come nei giorni scorsi al pronto soccorso cui poi le è stato vietato dal personale di accedere, l’interruzione del pubblico servizio. Quando i militari le si sono avvicinati per cercare di riportarla alla calma, sono stati minacciati e aggrediti fisicamente al punto da vedersi costretti a immobilizzarla. La 44enne è stata denunciata in stato di arresto per violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale oltrechè per interruzione di un pubblico servizio.

La stessa è stata denunciata anche per la violazione alle prescrizioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Jesi, misura, questa, emessa a suo carico dal questore Cesare Capocasa il 29 marzo scorso. La donna è stata trasferita in carcere, una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari.

Sara Ferreri