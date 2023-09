Viveva per strada, ritrova la sua vita in patria

"Un altro inverno per strada e Paul che da sette anni viveva a Jesi sarebbe morto. Grazie ad una rete che ha anche superato gli schemi è stato rimpatriato come voleva". La storia di Paul Gyaba, 42 anni originario del Ghana, arrivato con i barconi in Italia sette anni fa, è espressione di un fallimento quello dell’accoglienza di chi fugge in cerca di un futuro migliore, ma anche di un lieto fine. A raccontare la storia di Paul tornato nella sua terra il 15 settembre scorso, dopo una settimana di ricovero in ospedale e oltre 30 ore di viaggio, sono il direttore Caritas Marco D’Aurizio, il presidente e direttore Asp 9 Gianfranca Schiavoni e Franco Pesaresi e l’assessore Samuele Animali. Proprio gli operatori Caritas, nei giorni scorsi, lo hanno riportato nel villaggio di Kranka della città di Techiman da lui lasciato oltre dieci anni prima per via di una persecuzione e una difficile situazione vicina alla sua famiglia oggi superata. Al suo ritorno dopo dieci anni c’erano attesa, sorrisi ma anche paura tra i suoi familiari che sapevano della difficile situazione di senza tetto e di estrema povertà che Paul viveva in Italia. Suo fratello inizialmente non lo ha riconosciuto perché Paul è cambiato anche in volto dopo la Libia.

"A Jesi dove tanti lo conoscevano per il fatto che dormiva in strada e soprattutto al Campo Boario – riferisce D’Aurizio – Paul era seguito da noi, dal servizio dipendenze dell’Ast e dai sanitari perché nel suo essere solo è finito nella dipendenza da alcol. A gennaio del 2021 si è rovesciato una pentola d’olio nelle gambe riportando una gravissima ustione da cui non è ancora guarito. Lui godeva di protezione internazionale ma ha incontrato difficoltà anche per una barriera linguistica mai superata" spiega Pina Masella responsabile dell’Asp 9. "Paul era un paziente difficile. Uno spirito libero, mai dentro le righe ed una vita ai limiti" le parole dei responsabili del Servizio Dipendenze di Jesi "Una storia di inserimento non riuscito per diverse ragioni – spiega D’Aurizio - per cui ad un certo punto, abbiamo iniziato a pensare al rimpatrio volontario. Ma non era semplice per la burocrazia, la mancanza di documenti e di denaro. Grazie alla nostra maggiore libertà di movimento rispetto alla pubblica amministrazione abbiamo inviato denaro alla famiglia per ottenere i documenti mancanti". "Il materasso che vediamo al Campo Boario non era un problema di sporco e decoro – afferma il vicesindaco Samuele Animali -. Era l’unico letto di Paul. Una persona cui la comunità è chiamata a prendersi cura". "Paul una volta che le sue ferite saranno guarite per cui abbiamo portato giù tutti i farmaci necessari e supererà la sua dipendenza dall’alcol potrà aiutare il fratello che ha un negozio nella capitale Accra" spiegano gli operatori Caritas Gabriele e Maria Laura. "Questo è il terzo caso di rimpatrio volontario in tre anni e può essere replicato anche su numeri più grandi" spiega il direttore Asp 9 Franco Pesaresi.

Sara Ferreri