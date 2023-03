"Viviamo nel terrore, servono subito i lavori"

I residenti di Molino Marazzana preoccupati: "Il livello di ansia e tensione resta alto". A Molino Marazzana le case sono a un unico piano e non è quindi possibile trovare riparo. Nella località tra Vallone e Cannella, a preoccupare sono gli argini del fosso del Sambuco che sono stati risistemati sommariamente e gli argini del Misa, risistemati con i lavori di somma urgenza sono collassati dopo la piena di gennaio.

Un primo cedimento era stato segnalato a febbraio, ma laminazioni interessano il tratto compreso tra Bettolelle e Borgo Bicchia. Non c’è più tempo, secondo i residenti gli interventi dovrebbero essere gli stessi di quelli effettuati dalla provincia dopo l’alluvione del 3 maggio 2014, ancora tutti visibili.

"I residenti della zona sono attualmente terrorizzati da due opere che sono state tralasciate dai lavori svolti in somma urgenza e, dopo l’evento alluvionale, le due enormi erosioni nei pressi del ponte inagibile di vallone, che mostravano dimensioni preoccupanti già dopo la piena del 23 gennaio, dopo quella del primo marzo sono drasticamente peggiorate e sono di dimensioni devastanti – spiegano i residenti – presentano uno sbancamento del suolo e manca un metro e mezzo per divorare tutto l’argine la cui distruzione causerà l’apertura di un’enorme breccia con conseguenze inimmaginabili per tutta la Marazzana, invadendo abitazioni e il vicino centro commerciale Amiko Market".

Ma quella relativa all’erosione non è l’unica problematica: "L’altra criticità è rappresentata dal mancato riposizionamento di una portella sullo scarico dell’acqua nei pressi del fosso del Sambuco portella divelta o dalla forza dell’acqua o durante le operazioni di pulizia degli argini, allo stato attuale, in caso di piena, l’acqua tornerebbe indietro rompendo l’argine sul tratto in curva verso valle, allagando campi e abitazioni" spiegano. I residenti hanno anche provveduto ad informare le Autorità.

"Non si è andati oltre a rassicurazioni verbali a cui non è stato dato un riscontro pratico – concludono i residenti – i residenti chiedono interventi urgenti, in quanto devono essere rappresentati e tutelati dalle Autorità preposte, retribuite con denaro pubblico, che lavorano per il benessere e la sicurezza dei cittadini e del territorio e per tale motivo devono svolgere la loro funzione con efficacia, efficienza, economicità e competenza". Sono sei le alluvioni che colpiscono fortemente un territorio fragile e per cui i residenti si sono sempre battuti per il ripristino della sicurezza.