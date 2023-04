"Viviamo nell’angoscia: vogliamo solo lavorare"

L’Assemblea dei balneari marchigiani ha chiesto una legge di riforma organica che tuteli gli operatori; che incentivi gli investimenti attualmente impediti dalla incertezza; che riveda i canoni attualmente ingiusti nell’ambito di un generale riordino del costo tributario delle concessioni; che semplifichi la governance evitando sovrapposizioni di competenze fra enti pubblici. Gianfranco Cerulli è presidente dei bagnini di Palombina Nuova e titolare dello stabilimento Playa Soler: "Sicuramente non si sta attraversando un momento facile per la categoria. L’incontro di oggi ci deve far guardare in avanti e le parole espresse dal presidente nazionale del Sindacato italiano balneari e dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ci fanno ben sperare. Il Governo sembra essere schierato dalla nostra parte e ci voglia far respirare. L’unica cosa che noi vogliamo è continuare a fare il nostro lavoro con il sorriso da donare ai nostri bagnanti e con la voglia di far crescere il settore balneare del turismo che credo interessi tutta la regione e tutto il Paese. Stiamo vivendo da qualche anno con l’angoscia e i nostri investimenti stanno calando perché in un momento come questo è difficile prendere decisioni mentre sarebbe invece importante investire per migliorare ulteriormente i servizi offerti e rilanciare il turismo che da decenni è un’arma fondamentale del nostro Paese".