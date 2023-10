"Viviamo sommersi dalla sporcizia a Falconara: Sos Rocca Mare, l'ira dei residenti".

"Non si abusi della pazienza di noi residenti. Stiamo per finirla, perché non vediamo i fatti. Non vogliamo certo la luna, ma lo stesso identico trattamento che è riservato a chi vive in centro a Falconara piuttosto che in altre aree della città". Chiedono attenzione alle istituzioni i centotrenta abitanti di Rocca Mare e lo fanno attraverso una segnalazione al Carlino. "Viviamo sommersi dall’immondizia, sono più di dieci giorni che la situazione è la stessa e non vediamo più passare i mezzi della nettezza urbana – denuncia uno di loro –. Più in generale, il quartiere è trascurato, dimenticato, tra strade colme di buche, sfalci delle potature assenti e un senso di insicurezza diffuso". I cittadini del rione periferico falconarese riferiscono di avere inviato delle lettere agli enti preposti, al Comune ma anche alla Pro Loco Pionieri, ma non avrebbero trovato risposte. Le loro richieste, però, fungono al contempo da monito per il rispetto del senso civico e per "riprendere" coloro i quali si recano a quelle latitudini per abbandonare i rifiuti. "Una volta c’erano le telecamere che vigilavano sulla zona e stavamo un po’ più tranquilli – dice il residente, che si fa portavoce del comitato spontaneo di Rocca Mare –. Ora non sono più funzionanti e vige l’anarchia. Ci sono bidoni colmi di spazzatura, ammucchiata da diversi giorni ed è una situazione francamente incresciosa. Noi paghiamo la Tari, come tutti, e dunque pretendiamo che vi sia rispetto nei nostri confronti". Altro nodo, per i cittadini, è quello legato alle manutenzioni. "La strada principale è dissestata e negli anni abbiamo assistito soltanto a dei rattoppi delle voragini – aggiunge il residente –. Inoltre, le due pensiline dell’autobus sono scarsamente visibili, poco segnalate ed esposte al traffico, per questo tutt’altro che sicure per i pedoni. Da ultimo, non meno importante, il verde non è curato come dovrebbe, mentre richiediamo da tempo un piano di sfalci come quelli che vengono effettuati in città". Secondo la denuncia dei residenti, "finita l’estate, un periodo dell’anno nel quale Rocca Mare si popola di tante più persone, visto che è un quartiere pieno di case per le vacanze, il nostro rione viene dimenticato da tutti. Compresa la Pro Loco Pionieri, che vorremmo invece si interessasse anche dei veri problemi del quartiere e non soltanto delle feste".

Giacomo Giampieri