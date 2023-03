Vivono all’estero e prestano l’alloggio popolare a due abusivi: denunce

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno denunciato quattro cittadini extracomunitari per truffa aggravata ai danni di un Ente pubblico. Nei giorni scorsi gli uomini del Comando Provinciale di Ancona hanno intensificato i controlli volti a contrastare illeciti in tema di prestazioni sociali agevolate per l’edilizia popolare. A seguito di alcune segnalazioni sono partiti gli accertamenti della Tenenza di Senigallia che hanno acceso i riflettori su un condominio formato da 44 unità immobiliari destinate ad alloggi popolari proprio a Senigallia. I finanzieri hanno rilevato la presenza degli aventi diritto e hanno anche accertato la posizione di alcuni percettori di reddito di cittadinanza. Due gli appartamenti che sono risultati occupati abusivamente e naturalmente all’insaputa dell’Ente. A rimetterci, famiglie che da anni attendono un alloggio popolare, in quanto in possesso dei requisiti e presenti nelle graduatorie in attesa dell’assegnazione definitiva.

Il blitz a sorpresa degli uomini delle Fiamme Gialle ha consentito di trovare, all’interno degli appartamenti quattro cittadini extracomunitari, due dei quali sono gli effettivi concessionari degli appartamenti dell’Erap (Ente Regionale Alloggi Popolari) che da tempo si erano trasferiti all’estero dove esercitavano un’attività lavorativa, ma, nonostante questo, continuavano a mantenere la concessione consentendo l’illecito uso del proprio alloggio ad altri due connazionali. Tutti e quattro sono stati denunciati per truffa aggravata. Un’operazione avviata anche per accertare la posizione di percettori di reddito di cittadinanza. Nei mesi scorsi sono state diverse le persone sorprese dalle forze dell’ordine che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza: due di questi erano finiti nella rete per aver acquistato auto di grossa cilindrata.

Silvia Santarelli