Vladimiro Riga dona un quadro al Comune

Il Vittoriano alla base, in cielo le Frecce Tricolori che sfrecciano. Nel complesso un’immagine dai colori vivi, equilibrati che simboleggia le Istituzioni. È il quadro donato al Comune di Falconara da Vladimiro ‘Miro’ Riga. Ieri mattina la consegna ufficiale al sindaco Stefania Signorini: "Un riconoscimento all’amministrazione comunale e al sindaco – ha commentato l’artista – per tutto il supporto che mi ha offerto nell’allestimento della mostra". La mostra cui fa riferimento l’ex pugile, oggi noto organizzatore di eventi ma anche abile pittore, è quella andata in scena dal 10 al 17 giugno all’ex sala Mercato coperto di via Bixio. L’esposizione ha fatto il pieno di visitatori e, come gesto di riconoscenza, Riga si è rivolto al Municipio per donare la sua opera: "Miro Riga ha saputo valorizzare l’uso del cromatismo – ha detto il sindaco Signorini – un aspetto che ho apprezzato durante la mostra, insieme alla capacità di trasmettere immediatamente il messaggio che le opere vogliono comunicare". Il quadro con il Vittoriano e le Frecce Tricolori verrà affisso nella Sala del Leone del Castello, non a caso quella ‘istituzionale’ e dove si svolgono riunioni, incontri politici ma anche conferenze stampa.