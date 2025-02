"Voce alle Marche, non vogliamo essere partitino"

Era il 6 dicembre scorso quando Voce alle Marche lanciava un’iniziativa editoriale, nella cornice del Raffaello Hotel di Senigallia, in cui raccogliere idee e stimoli da mettere a sistema per trasformarli in azioni commisurate ai bisogni della gente, delle imprese e delle associazioni.

A distanza di due mesi, dopo centinaia di segnalazioni ricevute, è tempo di mettere a frutto quelle esperienze: "E da quanto è emerso c’è una grande preoccupazione delle persone per una situazione difficile dal punto di vista economico e sociale. Per uscirne c’è bisogno di lanciare un messaggio di speranza. Ma senza propaganda, bensì con la forza dei progetti da attuare in programmi di governo. Che non siano necessariamente politici". Ma a domanda espressa sul possibile impegno alle Regionali, l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Michele Caporossi, risponde così ai cronisti: "Non vogliamo essere un ‘partitino’, ce ne sono già alcuni spuntati come funghi. Non ci serve. Noi vogliamo definire con chiarezza programmi specifici e siamo aperti al dialogo con tutti. Ma notiamo che questa regione ha bisogno di un grande cambiamento".

Voce alle Marche, ieri pomeriggio, ha convocato una conferenza a Villa Gens Camuria – di fronte al nuovo Inrca, tra Ancona e Camerano –, cui hanno partecipato, tra gli altri, Giulio Argalia, segretario nazionale Sindacato Radiologi e presidente del Club Occidente (che conta più di 500 soci, ndr), Renato Bisonni, medico chirurgo di Fermo, il manager Matteo Bitti, l’ex funzionario pubblico Giorgio Bitti e l’ex sindaco di Fano Massimo Seri. In platea, tra gli altri, anche l’imprenditore Mario Maresca. Hanno parlato di "emergenza", cui bisognerà rispondere con misure che siano "efficaci" e "chiare rispetto alla realizzazione in tempi certi". Tutti hanno insistito sulla necessità di uno "sforzo di sistema" che porti ad un "piano strategico" di breve e lungo periodo, al fine di affrontare temi prioritari come il lavoro, le imprese ("il cui numero è sceso a 131mila a fine 2024"), gli enti locali, le aree interne ("le tragedie di sisma e alluvioni hanno contribuito ad uno squilibrio territoriale"), il credito, le infrastrutture, le politiche industriali ("per attrarre capitale umano e investimenti") e quelle per i giovani, ma in primo luogo la salute e il benessere. Tra le prime proposte, negli ipotetici primi cento giorni, la "riunificazione degli Ambiti sociali gestiti dai Comuni e Distretti Sanitari gestiti dalle Aziende Sanitarie dentro un unico e condiviso Distretto socio-sanitario", laddove "avvenga l’integrazione forte delle politiche sociali e della salute".