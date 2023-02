"Vogliamo lavorare come tutte le realtà turistiche"

di Giacomo Giampieri

"Il nostro unico obiettivo è lavorare come tutte le realtà turistiche del territorio. Gli sversamenti ci hanno penalizzato oltremodo: speriamo questa sia la soluzione definitiva". Così il presidente del Consorzio Falcomar, Alessandro Filippetti, a due giorni dalla presentazione del progetto scelto da Viva Servizi e Comune di Falconara per avvicinare l’obiettivo "sversamenti zero" a mare, che in realtà – fino ad oggi – si verificano in seguito a piogge intense (ma non solo). Lunedì è stata annunciata una grande condotta da realizzare in spiaggia, tra Villanova e fino all’altezza con via Caprera, che fungerà da collettore di gronda e vasca di accumulo. Contestualmente, in zona Donaflor (al confine tra Ancona e Falconara), arriveranno due tubi, per un ulteriore accumulo di circa 2.160 metri cubi di acqua reflua. Secondo il sindaco Stefania Signorini, si tratta della "soluzione più efficace, di più rapida realizzazione e che garantisce il minor impatto sulla popolazione". Parole in linea con quelle del direttore generale di Viva Servizi, Moreno Clementi, secondo il quale la soluzione individuata mitigherà "il più possibile l’impatto su cittadini e operatori, anche perché ci siamo impegnati a realizzare le opere per stralci funzionali solo al di fuori della stagione balneare". Ovvero in inverno, per non interferire con le attività che si svolgono d’estate sul lungomare. Su questo, prosegue l’intervento di Alessandro Filippetti: "Per quanto riguarda le soluzioni previste per la risoluzione degli sversamenti a mare – insiste il numero uno dei bagnini e titolare dello chalet Mirco&Ale – siamo stati rassicurati che nulla interferirà con le nostre attività e con la qualità del materiale sabbioso esistente". E integra: "In più sono state recepite alcune nostre osservazioni, tra le quali il mantenimento dei pontili di via Trieste e via Dei Mille". Proprio come aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi: i pontili saranno riqualificati e conservati, quali elementi identitari della città e del mare di Falconara. Nei mesi scorsi, appresa la notizia della condotta, Filippetti aveva rassegnato le dimissioni da presidente del Consorzio, poiché contrario alle opere di cementificazione in spiaggia. A metà dicembre il direttivo aveva respinto al mittente il passo di lato e lui, con impegno e passione, aveva accettato di proseguire il suo mandato (il terzo di fila, un record). Anche perché, intanto, erano arrivate le adeguate rassicurazioni da tecnici e politici. In attesa degli interventi risolutivi anti sversamenti (ci vorranno alcuni anni per vedere i risultati) e dunque dei divieti di balneazione che purtroppo caratterizzeranno anche i prossimi anni, Filippetti e i bagnini assicurano: "Continueremo a fornire il supporto per una buona comunicazione dei divieti, a tutela dei fruitori del mare e degli assistenti bagnanti".