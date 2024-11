"Vogliamo riproporre il Palio di Ancona con la sfida tra i rioni: questo è il luogo ideale"

Calcio a undici, calcio a otto, pallacanestro, beach volley, tennis e padel, ma anche una pista di atletica a tre corsie: ecco la nuova cittadella sportiva del Dorico che sarà quasi ultimata con la prossima primavera e che tornerà a disposizione della cittadinanza dopo il lungo restyling. Un luogo facilmente raggiungibile da tutti gli anconetani, ideale per ospitare manifestazioni, con la possibilità, come spiega l’assessore Daniele Berardinelli, di tornare a ospitarvi il palio cittadino."Questo potrebbe diventare il posto ideale per recuperare il Palio di Ancona – ha spiegato ieri l’assessore – perché avremmo tutti gli impianti sportivi a disposizione del pubblico: calcio, calcetto, basket, tennis, beach volley. Se riuscissimo, come vogliamo fare, a riprendere questa manifestazione, questo sarà il luogo ideale per il suo svolgimento, almeno di alcune delle sfide più importanti tra i vari rioni della città di Ancona. Quanto al progetto del restyling della curva, anche questa porzione di stadio, con l’abbattimento delle attuali balaustre, potrebbe in futuro diventare utilizzabile come gradinata per assistere alle manifestazioni che saranno ospitate in quella porzione di stadio, cioè sul campo da calcetto".