"Vogliamo un assessore con delega al Piano. Ma non siamo il Bronx"

Un assessore con delega al quartiere del Piano. A chiederlo è il Comitato del Piano e delle Grazie che ieri ha organizzato, per il terzo anno, l’assemblea pubblica del quartiere nell’area esterna del Cinema Italia. Poco meno di 200 persone hanno partecipato, grande assente l’amministrazione comunale, invitata dal Comitato, ma che ha preferito non presentarsi, dal sindaco agli assessori e fino ai consiglieri comunali di maggioranza, anche se il periodo pre-elettorale non ha aiutato.

La proposta dell’assessore con la delega specifica al Piano era diretta proprio all’amministrazione. A tal proposito, è stata evocata la figura dell’ex assessore Stefano Foresi, venuto a mancare pochi mesi fa: "Ricordo quando Foresi andava a suonare casa per casa agli Archi durante l’evacuazione per far brillare la bomba. Il suo impegno manca. L’attuale giunta doveva essere qui oggi, ci doveva mettere la faccia" ha detto Simone Spina, presidente del CTP 4. Un’assemblea diversa rispetto a quelle del passato vista la partecipazione attiva di molti rappresentanti dei CTP (Consigli territoriali di partecipazione) e soprattutto dei Comitati sorti in città negli ultimi anni, da Italia Nostra contro il crematorio a Tavernelle a quello Porto-città.

Il focus tuttavia è quello puntato sul Piano, con tutte le sue problematiche, ma anche le potenzialità: "Il quartiere è come Doctor Jekill e Mister Hyde ha detto la segretaria dell’associazione dei Commercianti e del Mercato del Piano, Paola Brunelli: di mattina è vivace e pieno di colori e di movimento, poi purtroppo questa vivacità svanisce e scendono le ombre. Il mio appello, prima di tutti, va agli anconetani, a loro dico ‘frequentatelo’ di più. Noi faremo la nostra parte, specie quando verrà inaugurato il nuovo mercato, cercando di restare aperti anche il pomeriggio e promuovendo iniziative.

Abbandonati dall’amministrazione comunale? Questo ancora no, ma trascurati sì". La presenza delle forze dell’ordine non può bastare, servono iniziative, un calendario costante e non eventi spot.

L’11 ottobre in corso Carlo Alberto si dovrebbe svolgere il festival dei popoli (non c’è ancora un titolo ufficiale): "Il Comitato non è stato assolutamente coinvolto" puntualizzano i membri del Comitato del Piano che poi analizza la situazione. A partire dalla sicurezza: "’Il Piano non è il Bronx, ma un posto dove vivono e lavorano tante belle persone’ c’è scritto in questi cartelli che stiamo distribuendo. Il 53% dei residenti qui è locale, il 47% sono stranieri, ma si tratta di gente che lavora.

Smentiamo questa narrazione sbagliata e piuttosto chiediamo al comune di organizzare eventi, di curare il verde, decoro, contro le discariche e i rifiuti, di installare bagni pubblici: gli unici attivi sono dentro il mercato, ci hanno promesso solo un vespasiano, non ancora installato, e poi per le donne? Infine il posto di polizia locale: i lavori vanno a rilento, speriamo apra presto e abbia una funzione importante". I residenti, nei loro interventi, hanno fatto emergere tutti i problemi poc’anzi snocciolati, tra esasperazione e lamentele di mancato ascolto da parte dell’amministrazione comunale.