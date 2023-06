"Vogliamo una città bella, mediterranea ed europea Via le auto dal centro storico. Pronti al dialogo"

"Ancona? Vogliamo una città bella, mediterranea ed europea". È questo l’auspicio di Viviana Caravaggi Vivian, presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Ancona. Nella missiva spedita ieri al neo assessore comunale all’urbanistica, Angelo Eliantonio, i professionisti dorici chiariscono di essere "pronti a fare la nostra parte, mettendo competenze ed esperienze a disposizione dello sviluppo urbanistico della città". Quindi, la richiesta di un incontro per un tavolo tecnico. In ballo, ci sarebbero proposte anche per il centro storico, con "la possibilità di accesso ai soli veicoli elettrici, mirando ad una decisione ancora più radicale: eliminare totalmente le auto dal centro storico, implementando ulteriormente l’area pedonale. L’obiettivo – per gli architetti – non è solo ridurre l’inquinamento, ma dare pure nuova vita agli spazi urbani come vitali centri di aggregazione". Quindi, un occhio al porto e al Cardeto in una città definita "frammentata e policentrica, per il recupero e la rifunzionalizzazione di spazi urbani (porto storico, Cardeto, ecc)".