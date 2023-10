"Voglio coinvolgere il pubblico con Fiordiligi"

"Dramma giocoso in due atti su libretto di Lorenzo Da Ponte". Inutile dire che si tratta di Mozart, il quale domani (ore 20.30, replica domenica alle 16) aprirà la stagione lirica del Teatro Pergolesi con ‘Così fan tutte’. Aldo Sisillo dirigerà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, con la regia di Stefano Vizioli, le scene e i costumi di Milo Manara, al debutto nel mondo dell’opera. Nella compagnia spicca Ekaterina Bakanova, nel ruolo di Fiordiligi, soprano che da tempo vive in Italia.

Bakanova, è il suo debutto nei panni di Fiordiligi?

"No, l’ho già fatto a Genova nel 2017, ma ho sempre desiderato approfondire questo personaggio, la sua personalità. Con l’aiuto di Vizioli, che stimo molto, finalmente ho avuto l’occasione di farlo. Lui mi ha rivelato molto su questa eroina tragica, che nel corso dell’opera cambia continuamente".

Cosa la colpisce di più in lei?

"Il suo nemico più grande è lei stessa. Da una parte è preda di angosce, dubbi, insicurezze. Dall’altra è molto decisa. Si innamora di Fernando, ma si vergogna di questo sentimento nuovo che prova, si rimprovera, come se accusasse se stessa. E’ una figura che sento molto vicina a me".

Un ruolo tecnicamente difficile?

"Sì, anche perché richiede una voce molto estesa, larga, e anche un registro molto morbido, oltre ad agilità e alle giuste coloriture. Ci sono momenti molto drammatici, come l’aria finale, che rispecchia lo stato d’animo di questa eroina. Ci ho lavorato molto, e ora mi sento pienamente in grado di interpretarla".

Fiordiligi richiede anche notevoli doti attoriali, vero?

"Sì, ma va bene così. Io ho sempre voluto essere un’attrice che canta più che una cantante che recita. Daniela Dessì la interpretava molto bene tecnicamente, ma io sono io, e voglio portare la ‘mia’ versione del personaggio. Sono una donna molto emotiva e grintosa, che si lascia coinvolgere molto dalla emozioni. La mia Fiordiligi ha più temperamento di quella della Dessì".

Lei ha cantato in tutto il mondo. Perché l’opera riesce a conquistare platee diversissime per storia e cultura?

"Sì, ad esempio ho cantato la ‘Traviata’ in Cina. Ma in realtà non importa se sei cinese, italiano o russo. Tutto parte dalla persona che sta sul palco, dalla sua voce, che è come una spugna che assorbe tutto quello che hai dentro. Ciò che voglio è coinvolgere il pubblico, commuoverlo, arrivare al suo cuore. L’importante è che non esca indifferente da teatro. Deve ricordarsi le emozioni che ha vissuto ‘insieme’ a me".

Raimondo Montesi