"Voglio incontrare il sindaco": esaudito il desiderio di Angelo

"Un momento toccante". Parole del sindaco Stefania Signorini che, martedì al Castello, ha ricevuto la visita del 90enne Angelo Piersantelli. L’uomo, residente da mezzo secolo in città, aveva espresso il desiderio di stringere la mano al primo cittadino, quale rappresentante di una comunità che lui stesso sente propria. Presenti anche gli operatori dei Servizi sociali. Per il sindaco, Angelo rappresenta "la memoria viva del nostro territorio, un esempio di dedizione, umiltà e amore per la vita. Le sue parole, i suoi occhi pieni di storie, ci ricordano quanto siano importanti i legami umani e il rispetto per chi ha costruito, giorno dopo giorno, il tessuto della città". Originario di Polverigi, Angelo ha iniziato a lavorare la terra da giovane. Sessant’anni fa il trasferimento a Falconara, dove ha continuato a vivere e lavorare come muratore. Molto apprezzato dai cittadini, specie nel Quartiere Stadio, dove si è dedicato – da volontario – alle iniziative dell’associazione Aranciò al parco Carletti. Per tutti, l’instancabile "addetto alle griglie". Angelo ha costruito una famiglia solida, con due figli e diversi nipoti. Dopo la scomparsa della sua compagna, vive con uno dei nipoti e attorniato dall’amore dei suoi cari.