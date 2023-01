"Voglio stare vicino a chi lavora"

"C’è bisogno di stare vicino a chi lavora, ogni crisi aziendale deve vedere la politica impegnata a trovare soluzioni che non illudano i lavoratori e portino continuità produttiva". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ieri pomeriggio alla Casa del Popolo di Jesi. Bonaccini ha incontrato in particolare le rappresentanze sindacali della Imr di via Roncaglia, la ex Caterpillar, della Whirlpool e dell‘Elica di Fabriano. Il candidato alla segreteria nazionale ha voluto accogliere l’appello del Pd locale. "In questo Paese – ha rimarcato – servirebbero al più presto misure in grado di rendere più conveniente il lavoro stabile rispetto a quello precario che è divenuto un problema drammatico in Italia rispetto ad altri Paesi europei dove c’è flessibilità che garantisce tutela e diritti. Personalmente – ha detto in riferimento alla sua presenza a Jesi – preferisco andare a parlare direttamente con chi lavora e produce, perchè ascoltando è anche più facile capire quali soluzioni si possano mettere in campo". Presenti all’incontro alla casa del Popolo i sindacati Imr (ex Caterpillar) azienda che ha acquisito lo scorso anno lo stabilimento jesino dopo che la multinazionale americana ha annunciato la chiusura a pochi giorni dal Natale 2021. Una vertenza che ha mobilitato una intera città e che è arrivata al suo epilogo positivo anche grazie all’impegno del governo. Sara Ferreri