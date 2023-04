Vola dal parapetto davanti all’obitorio: grave un 26enne

Cade da un parapetto dell’ospedale di Torrette, soccorso un 26enne. Il giovane, in stato di alterazione spiccica, era stato portato in ospedale da polizia e 118. Lì ha fatto il triage ma poco dopo si è allontanato. Una guardia giurata è uscita per cercarlo e lo ha visto a terra, sotto ad un parapetto vicino all’obitorio. Il giovane, anconetano, è stato soccorso da 118 e vigili del fuoco, che hanno aiutato i sanitari nel recupero perché era caduto ad una altezza di circa tre metri. Il 26enne è stato portato di nuovo in pronto soccorso per le cure del caso. Era cosciente ma con fratture. Si ipotizza una caduta accidentale visto il suo stato alterato. In serata i medici stanno valutando se sottoporlo ad un intervento chirurgico.