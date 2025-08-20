Volanti e polizia locali allontanano indigente dalla sala d’attesa

Disagio e solitudine camminano di pari passo, specie in questo periodo di ferie in cui la città, in parte, si spopola. Ieri mattina, poco prima delle 8, una volante della questura e, a seguire, un equipaggio della polizia locale, sono intervenuti in piazza Ugo Bassi per segnalare la presenza di una persona in difficoltà. Si tratta di un pensionato, ex dipendente pubblico, che col passare degli anni è scivolato, suo malgrado, nell’indigenza. Domiciliato in una casa popolare nei quartieri nuovi, dove risiede da solo, l’uomo trascorre il grosso del suo tempo in strada e in condizioni generali pessime. La sua presenza su uno dei seggiolini della pensilina del bus di piazza Ugo Bassi deve aver disturbato qualche passeggero che ha segnalato la cosa al personale di Conerobus presente che, non sapendo davvero cosa fare, ha pensato di rivolgersi alle forze dell’ordine. I due agenti della municipale non hanno potuto far altro che intimare al poveretto di allontanarsi da quella pensilina, anche se lo stesso non dava fastidio a nessuno. Le sue condizioni generali, tuttavia, infastidivano e dunque gli agenti hanno dovuto che il pensionato si alzasse con grande difficoltà e sempre con la stessa enorme difficoltà si spostasse altrove, sorretto da una stampella e da una condizione fisica assai precaria. Con buona pace di tutti l’uomo se n’è andato e alla fine si è postato nella sala d’attesa dove per fortuna l’aria condizionata, fuori uso nei giorni più roventi a cavallo di Ferragosto, è stata ripristinata.