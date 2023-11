Volatili contro le vetrate del Passetto, in arrivo le "sagome"

Vetrate trappola all’ascensore del Passetto, il Comune risponde all’Enpa: "Presto interverremo con le sagome richieste". Dopo l’allarme che l’ente nazionale della protezione animale aveva diramato attraverso il Carlino, sembra muoversi qualcosa per proteggere i volatili che si schiantano contro le vetrate, trovando spesso la morte. "Il Comune ha risposto alla nostra mail – spiega Andrea Brutti, Enpa Marche – lo ha fatto il 10 novembre scorso dicendo che il problema è stato girato agli uffici direttamente dall’assessore con delega agli animali Orlanda Latini e saranno messi gli adesivi sul vetro da noi suggeriti. Oggi non c’è più bisogno di mettere quelli a forma di uccelli, neri, perché ci sono sagome trasparenti, quasi impercettibili all’occhio umano e quindi non deturpano il panorama, ma che sono in grado di percepire i raggi ultravioletti e di essere visti dai volatili che così girano alla larga dal vetro. Il Comune dovrebbe optare per questi così come da noi suggerito". Adesivi nemmeno costosi e facilmente reperibili anche su internet al costo di 10 euro. Organizzato il lavoro verranno posti alle vetrate dell’ascensore. La lettera dell’Enpa risale al 17 ottobre scorso. Gli animalisti si erano accorti, anche dietro segnalazione dei cittadini, che le vetrate che abbelliscono la torretta dell’ascensore che permette di scendere in spiaggia causavano diverse morti, quelle degli uccelli che ci sbattono contro. Un problema ricorrente per il quale l’Enpa, insieme ad altre associazioni, si è attivato per fermare la strage che si sta consumando. A farsi portavoce per le associazioni erano state la Lav, Amici Animali, Anta, Balzoo Odv, Banco Italiano alimentare zoologico, Oipa e Leidaa emergenze. Oggetto della lettera era la tutela dell’avifauna per chiedere un intervento urgente agli ascensori del Passetto.

ma. ver.