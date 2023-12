Volatili contro vetrate e pensiline: "Quegli ostacoli vanno segnalati"

Dopo gli uccelli morti contro le vetrate dell’ascensore del Passetto (ieri l’ennesimo caso segnalato) è allarme anche a Pietralacroce. Alcune specie in via di estinzione stanno avendo problemi con le pensiline degli autobus. Nei giorni scorsi è stato trovato uno sparviere, un rapace protetto, simile ad un falchetto, morto dopo essersi schiantato contro il pannello trasparente della fermata del bus. Una fermata che si trova lungo la provinciale del Conero, in prossimità del quartiere cittadino. L’uccello è stato rinvenuto a terra, vicino alla panchina che funge da seduta per i passeggeri che attendono il mezzo pubblico. Animalisti e Wwf tornano a segnalare il problema e a sollecitare l’intervento promesso dal Comune per le vetrate del Passetto, dove più di un mese fa era stato garantito che sarebbero state messe delle sagome idonee sui vetri per segnalare cosi l’ostacolo agli uccelli che popolano la zona.

Ieri intanto un altro voltatile è stato trovato morto nella torre degli ascensori, al Passetto, dopo essersi schiantato contro una delle vetrate presenti che si affacciano sul mare. Gli adesivi infatti non sono stati ancora posizionati. II Wwf, tramite l’avvocato Tommaso Rossi, ha scritto alla direzione e alla presidenza del Parco del Conero per chiedere che sulla questione intervenga anche l’ente parco. "Ci rivolgiamo a voi - ha scritto il legale – perché ci sono molte situazioni analoghe a quella del Passetto. A metà dicembre abbiamo recuperato uno sparviere morto contro la protezione trasparente antivento della fermata degli autobus in zona Pietralacroce. Per evitare che accadano altri eventi simili sollecitiamo il vostro interesse ad attivarvi affinché anche nella zona di vostra pertinenza vengano utilizzati adesivi anticollisione". Nella mail il Wwf chiede all’enté Parco del Conero di coinvolgere in questa operazione di sensibilizzazione anche i sindaci degli altri Comuni che ricadono dentro la zona del parco.

Intanto la Lav, attraverso la responsabile delle Marche, Marisa Aquila, ha scritto al Comune per chiedere a che punto sono gli adesivi che l’amministrazione si era impegnata ad acquistare e ad installare al Passetto. "E’ passato un mese – dice la responsablle animalista – dalla riunione della Consulta in cui si informava che gli adesivi anticollisione per uccelli da apportare alle vetrate del Passetto erano arrivati. Si offre disponibilità del volontari di venire a prendere gli adesivi per applicarli personalmente. Si ricorda che per le legge il sindaco è responsabile della salvaguardia degli animali del territorio".