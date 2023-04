Voleva buttarsi dalla finestra della sua camera: gli agenti riescono ad afferrarla e a salvarla

Voleva buttarsi dalla finestra della sua camera da letto ma la richiesta di aiuto della madre, che ha chiamato il 112, ha permesso alla polizia di salvare una 22enne dagli intenti suicidi. E’ successo mercoledì pomeriggio, nel quartiere del Pinocchio. Alla centrale del numero unico di emergenza è arrivata la telefonata agitata di una donna. La figlia, affetta da problemi psichici, era in casa e urlava che voleva uccidersi buttandosi di sotto. Una pattuglia delle Volanti è arrivata sotto casa della richiedente che ha atteso i poliziotti in strada. Nell’appartamento, al secondo piano di una palazzina, c’era il marito e la figlia 22enne che aveva già appoggiato una sedia al davanzale della finestra e ci stava sopra, in piedi, pronta per lanciarsi di sotto. La finestra era stata già spalancata, sotto gli occhi impietriti del padre che non riusciva nemmeno a muoversi tanto era scioccato. I poliziotti hanno afferrato la ragazza quasi al volo buttandola a terra sul pavimento della camera. La giovane ha provato a liberarsi, per continuare la sua volontà a togliersi la vita ma è stata bloccata e messa in sicurezza.