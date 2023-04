"Voleva rubare la valigetta di un uomo per strada"

di Sara Ferreri

"Stavamo parcheggiando quando abbiamo visto ammanettare un giovane straniero: poco prima aveva provato a rapinare un uomo che passava in zona". Il racconto è di una coppia di signori che ieri mattina attorno alle 9.30 si sono fermati nella zona di via Giacomo Acqua dietro Porta Valle. "Sembrava una scena da film con i poliziotti che in pochi istanti hanno ammanettato un giovane per poi portarlo dentro la volante", racconta ancora la coppia. Secondo quanto riferiscono i testimoni il giovane avrebbe tentato poco prima di strappare via di mano una valigetta a un signore che camminava sul marciapiede, avrebbe minacciato pesantemente la vittima. Una tentata rapina in pieno giorno nella zona di Porta Valle già teatro nel passato più e meno recente di episodi analoghi e di microcriminalità. Il giovane sarebbe stato arrestato. Le indagini sono in mano alla polizia che le porta avanti nel più stretto riserbo. Il rapinatore non sarebbe stato solo sempre secondo quanto riferiscono alcuni residenti ieri radunatisi dopo l’allarmante episodio avvenuto a due passi dai loro portoni. Sotto choc la vittima della tentata rapina: l’uomo, con grande prontezza di riflessi, sarebbe riuscito a non farsi strappare la valigetta di mano. Un grandissimo spavento per lui ancora incredulo di quanto accaduto in pieno giorno di una tranquilla giornata prefestiva. Le immagini delle telecamere installate in zona dal Comune potrebbero aiutare a ricostruire la dinamica della tentata rapina e arrivare ad un secondo giovane che sarebbe stato assieme al giovane portato in commissariato. Resta da capire se sia stato il suo complice o si sia dato alla fuga perché irregolare sul territorio. L’episodio fa tornare la paura in questa zona della città particolarmente ‘difficile’ anche se l’installazione delle telecamere negli anni scorsi sembrava aver portato i frutti sperati.