"Volevamo tutti bene a Baba Non ci spieghiamo il perché"

"Noi lo chiamavamo Baba, una persona corretta, umana, sempre sorridente. Non ha mai avuto problemi, mai un giorno di malattia. Lavorava, pregava, faceva il Ramadan e non beveva alcol. Non riusciamo a capire come se ne sia andato così". A parlare è Domenico Gaetani, uno dei titolari della Motoposca Gigante, il peschereccio dove lunedì mattina si è sentito male Gueye Babacar, 57 anni, del Senegal. Babacar era uno dei suoi pescatori. Dopo il malore, sopraggiunto in mare aperto, in una battuta di pesca, il 57enne è morto, fulminato probabilmente da un infarto. "Ci hanno informati – ha detto Gaetani - che gli faranno l’autopsia per capire le cause della morte. Non credo avesse delle patologie o perlomeno non ce lo ha mai detto. Da noi ha iniziato a lavorare nove anni fa ma erano 20 anni che faceva il pescatore perché prima ha lavorato per un altro peschereccio, sempre di Ancona, che poi però è stato venduto. Sapeva fare questo lavoro, già lo conoscevamo così è venuto a lavorare da noi. Un attimo prima lo abbiamo visto ridere poi si accasciato, ha tremato un po’ e non si è più ripreso. Abbiamo capito subito che non c’era più nulla da fare". Gueye alloggiava in un hotel di Rimini, acquistato dall’ambasciata del Senegal che metteva a disposizione delle stanze per i suoi connazionali che lavorano in Italia, ad un prezzo molto economico. Fino al giovedì lavorava, per dormire il titolare gli metteva a disposizione anche il peschereccio, poi il fine settimana rientrava. Un mese all’anno tornava in Senegal dove ha moglie e tre figli. ma.ver.