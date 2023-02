"Volevo mollare tutto Ecco il nuovo Coal"

"Alla fine, grazie al calore della gente di Pianello abbiamo deciso di riaprire. L’abbiamo fatto anche per loro, non li potevamo abbandonare". Aldemiro Carletti, titolare del supermercato Coal di Pianello d’Ostra, la mattina successiva al disastro del 15 settembre. Lo avevamo intervistato e questa era stata la prima cosa che ci aveva detto: "È tutto finito, qui non riapriremo più". Oggi, 147 giorni dopo, il supermercato, anima commerciale della frazione ostrense, riapre ufficialmente i battenti. Un giorno di festa: "A un certo punto, dopo il primo mese in cui ancora sotto choc, non ne avevo più voluto sapere nulla, abbiamo tentato di inaugurare il nuovo negozio per Natale. Non ci siamo riusciti – afferma Carletti, la voce notevolmente sollevata rispetto a quella mattina di metà settembre – ma lì importante era ripartire. Qui a Pianello non ci sono clienti, ma amici, pezzi di una stessa famiglia e comunità. Stare lontano da loro non sarebbe stato possibile e le testimonianze d’affetto di questi mesi ne sono la conferma". Gli interni e le attrezzature del supermercato sono stati rivisti, così come è cambiato l’ingresso, molto più spazioso. Nel negozio torneranno al lavoro tutti i dipendenti in servizio prima dell’alluvione.