Voli cancellati per la nebbia. Caos e proteste all’aeroporto

La settimana delle cancellazioni dal Sanzio non poteva che concludersi seguendo fedelmente il trend degli ultimi giorni. E ovvero, con più di metà dei voli in partenza azzerati. Ieri, proprio com’era accaduto giovedì, per nebbia. Niente a che vedere con i disservizi di questo o quel vettore. Ma per "cause di forza maggiore, legate a ragioni di sicurezza", condizioni meteo decisamente proibitive per alzarsi in cielo su tutta la dorsale dell’Adriatico centrale, tanto da indurre anche le più grandi compagnie a lasciare a terra i passeggeri. Già, i passeggeri. Gli stessi che, al terminal partenze, si sarebbero particolarmente surriscaldati. Soprattutto, secondo le ricostruzioni, i viaggiatori diretti a Tirana con Wizz Air, ma anche quelli che avrebbero dovuto raggiungere Monaco di Baviera con Lufthansa. Proprio questi ultimi, in realtà, sarebbero stati "riprotetti", cioè imbarcati il prima possibile verso Bologna, l’unico scalo che offre connessioni Lufthansa oltre ad Ancona nello stesso bacino di utenza. Le polemiche sarebbero sorte non tanto per le ovvie cancellazioni, quanto più per "attese estenuanti, mancanza di posti a sedere e scarsa assistenza, eccetto quella del caposcalo", come lamentato da un passeggero rimasto appiedato ad Ancona. "Non ci hanno dato neppure un po’ d’acqua, nonostante la presenza di bambini e anziani", ha aggiunto. La presenza, o meno, di personale, tuttavia, dipenderebbe dalle singole forze a disposizione delle compagnie, quanto piuttosto da chi lavora all’aeroporto. Tant’è, che oltre a Wizz Air e Lufthansa, anche Ryanair – che ha volato il pomeriggio su Bruxelles – ha cancellato il volo di pranzo per Catania. Sugli otto voli totali in partenza, soltanto tre sono riusciti a decollare. Tra questi, addirittura ben due di Aeroitalia che opera la continuità territoriale: un Roma, alle 7 del mattino, e un Napoli il primo pomeriggio. Cancellati invece i Roma e Milano della sera.

Giacomo Giampieri