Voli caos, Martina: "Io, pendolare per amore. Troppi ritardi, tornerò a viaggiare in treno"

Ancona, 4 gennaio 2024 – Ritardi cronici che vanno avanti non da un giorno ma da due mesi. La linea di collegamento Ancona-Milano crea enormi disagi per chi utilizza l’aereo. Ne sa qualcosa una ragazza di 23 anni, milanese, che ogni fine settimana si imbarca nel volo Aeroitalia per raggiungere Ancona, dove vive il fidanzato. E’ una pendolare, per amore, che aveva preferito l’aereo al treno, pensando di accorciare i tempi per raggiungere il capoluogo dorico e anche la distanza dalla sua dolce metà.

Martina Zacco, 23 anni, e le code in aeroporto

"Lo pensavo, ora non lo penso più – racconta Martina Zacco – Negli ultimi due mesi ho effettuato con la compagnia Aerotalia la tratta Linate-Falconara, quella che parte alle 20.30, quattro volte. Non è stato mai in orario, una volta è anche arrivato 30 minuti prima dell’orario stabilito a destinazione, altre due volte con più di un’ora di ritardo e poi il 22 dicembre ha fatto un ritardo di dieci ore. Non c’è stato mai nessuno della compagnia che ci ha avvisati o spiegato qualcosa. Tornerò a prendere il treno, anche se mi costerà di più".

Dieci ore da Milano ad Ancona

Martina era sul volo che il 22 dicembre scorso ha fatto il ritardo più clamoroso, dieci ore per raggiungere Ancona quando era già sorto il sole del giorno dopo la partenza. "L’aereo è partito da Milano già con quattro ore di ritardo – prosegue la 23enne – non era il solito velivolo da 80 posti ma uno molto più piccolo che aveva fatto altre tratte prima di arrivare a Linate accumulando già dei ritardi. Questo c’è stato detto solo dopo, dal personale dell’aeroporto non dalla compagnia che già dal mattino sapeva che il nostro aereo non sarebbe arrivato perché aveva avuto un problema tecnico. E’ vergognoso".

Da Milano Martina è partita dopo mezzanotte atterrando a Pescara a notte fonda perché a Falconara l’aeroporto aveva già chiuso e non ha avuto il via libera per l’atterraggio. "Anche quello di Pescara era chiuso di aeroporto, infatti una volta scesi siamo rimasti bloccati dentro – dice la pendolare – Siamo usciti da lì che erano le 3 passate. Zero assistenza dalla nostra compagnia, nessuna comunicazione, nemmeno le scuse del ritardo. Mi sono organizzata da sola per arrivare ad Ancona, la mattina seguente perché nemmeno i pullman partivano di notte. Una coppia mi ha dato un passaggio in auto fino alla stazione dove ho preso il primo treno disponibile. Ho scritto una mail ad Aeroitalia ma nessuno mi ha risposto. Voglio il rimborso del biglietto come minimo, per il disagio avuto".

“Prendevo l’aereo perché costava meno”

Anche nei voli precedenti Martina ha avuto disagi, persino il giorno del suo compleanno, il 15 dicembre. L’aeromobile era partito da Milano con un’ora di ritardo e lei è arrivata alla cena della sua festa alle 23. "Dopo essere saliti a bordo – continua Martina – siamo rimasti seduti in attesa 15 minuti senza che nessuno ci dicesse qualcosa. Sono arrivata ad Ancona dopo le 22. lo prendevo l’aereo perché costava meno del treno, 70 euro contro i 90 ma quando ha ritardato dieci ore ho praticamente speso di più purché il treno me lo sono pagata di tasca mia, nessuno ci aveva organizzato il viaggio per raggiungere Ancona dopo tutto il disservizio patito".