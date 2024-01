Voli caos, il Pd: "Atim, adesso fuori la verità". E chiedono una commissione d’inchiesta

Tira e molla sui voli aerei di continuità che collegano le Marche con Roma, Milano e Napoli. La bufera contro la società Aeroitalia, che si è assegnata il bando, e la Regione che ha immesso soldi pubblici per garantirli, non si placa. Dal capogruppo Pd in consiglio regionale Maurizio Mangialardi, che chiede "fuori la verità", alla consigliera dem Manuela Bora, che sostiene che "la responsabilità è tutta di Acquaroli", arrivano frecciatine che imbarazzano non poco la Regione di centrodestra. Critiche colpiscono anche Marco Bruschini, direttore di Atim, l’agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. II Carlino ha provato ad interpellarlo ma si è celato dietro un imperativo silenzio.

A briglie sciolte invece l’opposizione. "Non siamo più disposti ad attendere altro tempo – interviene Mangialardi – Regione e Atim da mesi non forniscono riscontro concreto alle reiterate richieste di accesso agli atti rispetto al contratto stipulato tra Atim e Aeroitalia". Ieri mattina Mangialardi ha provveduto ad inviare via Pec una puntuale richiesta di delucidazioni e di documentazione rivolta alla compagnia aerea Aeroitalia. "Vista la totale mancanza di serietà – continua il capogruppo Mangialardi – e di correttezza della Regione, che non sta rispettando la legge che prevede tempistiche stringenti per la risposta agli accessi agli atti, mi sono rivolto direttamente al vettore per chiedere se questo contratto esista effettivamente, quali sono i contenuti, se sia stato rispettato da Atim e se esista effettivamente la clausola di riservatezza alla quale l’assessore Brandoni si è appellato in aula per evitare di rispondere alle nostre interrogazioni". Mangialardi si chiede se oltre ai cittadini marchigiani e al sistema del turismo regionale anche Aeroitalia sia parte lesa "di un comportamento vergognoso e irrispettoso di Atim che potrebbe non aver rispettato i patti stipulati mettendo in grande difficoltà la compagnia aerea".

Nell’attesa di una risposta il capogruppo ha annunciato la richiesta di istituire una commissione di inchiesta per chiarire la vicenda. "È evidente la responsabilità politica del presidente Acquaroli e dell’assessore Brandoni – conclude Mangialardi – la giunta regionale ha voluto fortemente Atim, investendo risorse sottratte ad altre esigenze dei cittadini per creare un carrozzone assurdo che ora non è in grado di gestire".

La consigliera Bora preannuncia un accesso agli atti per esaminare i documenti discussi al tavolo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre alla relazione dell’ingegnere Nardo Goffi (della Regione) e le conclusioni dell’incontro. "Il fallimento di questo accordo, proprio mentre il brand Let’s Marche viene promosso in tutta Italia – dice Bora – è una responsabilità che ricade direttamente sul presidente Acquacoli che detiene la delega al turismo. Il rilancio dell’aeroporto, messo in salvo con sacrifici dalla giunta Ceriscioli, era una delle promesse elettorali dell’attuale governatore. Finora ha raccolto solo una imbarazzante immagine a livello europeo".

Richieste di accesso agli atti sono state presentate su questo tema anche da altri consiglieri regionali del Pd e dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri: "Non ho ricevuto alcun documento – osserva Bora – e qualora non ne riceverò sarò costretta a ricorrere al Tar delle Marche, sollevando questioni anche sul ruolo e sulle responsabilità del segretario generale della Regione Marche Mario Becchetti".