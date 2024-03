Voli di continuità. L’Enac apre le buste. L’unica offerta è quella di SkyAlps

Dall’ottimismo di Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport che, il 28 febbraio scorso, ad espressa domanda del Carlino sui possibili rischi che nessuno si sarebbe presentato per la procedura d’emergenza rispondeva "non credo proprio. Ci sono le condizioni affinché il bando non vada deserto, ma ovviamente è un augurio". Ai fatti concreti, che si sono materializzati ieri intorno all’ora di pranzo: il bando 2.0 per la continuità territoriale, quello che permetterà ad un vettore di rimpiazzare Aeroitalia dopo cinque mesi e mezzo dall’avvio dell’operazione, non è andato deserto.

Il primo dato certo. Il secondo è chi si è fatto avanti: SkyAlps, piccola aerolinea regionale basata a Bolzano, che dal nord Italia è pronta a scendere nelle Marche per assicurare le sole rotte da Ancona per Milano Linate e Roma Fiumicino e viceversa. L’adesione alla manifestazione d’interesse per i voli in regime di oneri di servizio pubblico permetterà al nuovo vettore di operare a queste latitudini per 45 giorni, ma la procedura d’emergenza prevede un rinnovo fino ad un massimo di sette mesi. E ovvero, ottobre 2024. Quella che potremmo definire la deadline prima della pubblicazione, sempre da parte di Enac, del bando – si spera definitivo – per completare il triennio 2023-2026 della continuità territoriale. Ora i dati sui quali è necessaria prudenza, in questo periodo più che mai, ben sapendo tutto quello che è stato. L’Ente nazionale dell’aviazione civile, ha fatto sapere sempre ieri, di aver convocato una Commissione appositamente già costituita per valutare l’offerta di SkyAlps. In quella sede, Enac, non prima di aver concordato la strategia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, ovviamente, con la Regione Marche, dovrà condividere con la compagnia i dettagli operativi (quanti voli, in che giorni, gli orari) e soprattutto la data di partenza (inizialmente programmata al 16 marzo).

Da non dimenticare, infatti, che Aeroitalia se ne andrà ufficialmente il 15 (i biglietti non sono più in vendita oltre quella data e quelli prenotati in precedenza saranno rimborsati, ndr). Dunque restano appena dieci giorni per limare i dettagli, se la proposta di SkyAlps fosse ritenuta idonea per iniziare le operazioni nelle Marche.

Alcuni dettagli ancora non sarebbero noti. Per certo il bando originario, quello del luglio 2023 che vide la sola partecipazione di Aeroitalia, prevedeva che la compagnia dovesse garantire i collegamenti da Ancona per Milano Linate (due voli giornalieri, uno solo il sabato e la domenica) e Roma Fiumicino (due voli giornalieri per tutta la settimana), con il primo volo tra le 7 e le 8.30, proprio per garantire, specie a chi viaggia per motivi di business, di raggiungere le due grandi città in tempi relativamente brevi e nella prima parte di giornata.

Nel bando di allora c’era ovviamente anche Napoli Capodichino (un volo giornaliero), per il quale invece SkyAlps non si sarebbe fatta avanti e, quindi, la rotta sembra destinata ad uscire dai radar della torre di controllo del Sanzio. Tant’è che era emerso, leggendo tra le righe della procedura d’emergenza, che Enac si sarebbe riservata di valutare le offerte che sarebbero pervenute, a patto che Milano e Roma fossero presenti.

Ieri, all’apertura delle buste, si è appreso dell’offerta di SkyAlps (uno dei vettori dati tra i papabili su queste colonne). La manifestazione d’interesse per l’affidamento d’urgenza dei collegamenti "nelle more di una nuova gara", era stata pubblicata dall’Enac il 23 febbraio, dopo la "comunicazione di recesso del vettore Aeroitalia che si era aggiudicato il servizio per tre anni, da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della regione Marche".

Una procedura necessaria per non lasciarli a terra, in pratica, e in qualche modo figlia della querelle tra Aeroitalia e l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche sull’accordo (della discordia) di sponsorizzazione da 750mila euro. Un’altra storia, quella. Che si è trasferita nelle aule di un tribunale romano. La storia della nuova continuità territoriale, invece, guarda all’Alto Adige.