Voli di continuità, nuovi posti di lavoro con la Dat

"Un’opportunità concreta per chi viaggia spesso per studio o lavoro. Penso in particolare agli studenti, che potranno contare su tariffe speciali e una maggiore facilità negli spostamenti per scambi culturali o soggiorni all’estero". Parole di soddisfazione pronunciate ieri dal sindaco Stefania Signorini, a margine dell’incontro con una delegazione dei vertici italiani della Danish Air Transport (Dat) – la compagnia danese che dal 3 novembre garantirà la continuità territoriale dal Sanzio – nell’ascoltare alcuni dei dettagli rispetto all’attivazione dei prossimi voli diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate dall’Ancona International Airport. In particolare, il riferimento andrebbe a quelle nuove opportunità occupazionali e ai biglietti aerei a prezzi scontati per i residenti nelle Marche, annunciate al primo cittadino della città in cui ha sede l’aeroporto. Da quanto riferito dal Castello, infatti, la compagnia ha confermato che il personale viaggiante sarà assunto tra i residenti del territorio, puntando quindi a creare occupazione locale in vista dell’avvio dei collegamenti aerei di continuità territoriale. A operare i voli saranno Atr 42/500 da 48 posti, con due tratte giornaliere per ciascuna destinazione, dal lunedì al venerdì. Dat, inoltre, ha annunciato tariffe agevolate dedicate ai marchigiani, con un’attenzione particolare per studenti e anziani. Le tariffe riservate ai residenti saranno di 65 euro netti per la tratta Ancona–Milano, che salgono a 87 euro con tasse (94 euro per il rientro da Linate), mentre il collegamento con Roma sarà disponibile a 60 euro netti (81 euro per l’andata, 96 euro per il ritorno). Sono previste anche offerte promozionali di lancio. All’incontro con il sindaco erano presenti Luigi Vallero, direttore generale di Dat Italia, Andrea Pietrobelli, responsabile commerciale, Attilio Perino, direttore operativo, e Vincenzo Fusco, assistente di direzione. Con loro anche la direttrice dell’Ancona International Airport Tiziana Piaggesi, e le referenti dell’ufficio commerciale Laura Cerasa e Angela Testasecca. "Un plauso va alla Regione, al Ministero dei Trasporti e all’Enac, che con il bando per i voli di continuità sono riusciti a raccogliere l’interesse della compagnia danese", la chiusura di Signorini.