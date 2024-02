"Voli di continuità verso il rilancio". D’Orsogna: e riportiamo Barcellona

Due date, almeno nell’immediato, scandiscono l’exit strategy dell’Enac dal pantano dei voli di continuità territoriale (da e per Milano, Roma e Napoli) all’Ancona International Airport, dopo la querelle aperta da Aeroitalia con l’Atim e relativo strascico di accuse e carte bollate. La prima è il 4 marzo, deadline per i vettori interessati ad aderire alla continuità territoriale nell’ambito della procedura d’urgenza bandita dall’Enac per 45 giorni (estendibile fino a ottobre) dopo l’addio di Aeroitalia, annunciato ufficialmente martedì. La seconda è il 16 marzo, giorno in cui chi rimpiazzerà Aeroitalia dovrà iniziare a volare da Ancona per Roma, Milano e Napoli. "Tre rotte essenziali" per il futuro dello scalo, dice l’amministratore delegato di Ancona International Airport, Alexander D’Orsogna, che tuttavia guarda anche oltre, ad esempio al collegamento con Barcellona da ripristinare (ci sono interlocuzioni in corso con le compagnie già presenti al Sanzio) o "alla continuità planetaria". E poi rilancia, rivendicando lo stato di salute dell’aeroporto, al netto dei travagli degli ultimi mesi: fa ben sperare, soprattutto in risposta al sorpasso subito dai vicini (e concorrenti) di Perugia alla fine del 2023, quel +14,3% di passeggeri registrato a gennaio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. "Siamo in attesa – spiega D’Orsogna in riferimento alla procedura d’urgenza aperta dall’Enac –. Ci rimettiamo alle operazioni tecniche. Enac sta contattando le compagnie interessate ai voli di continuità e dunque attendiamo il 4 marzo (lunedì, ndr), per capire chi dal 16 potrà poi subentrare" ad Aeroitalia. "I voli di continuità territoriale sono decisivi per superare i limiti infrastrutturali delle Marche – osserva l’ad dell’aeroporto – e rappresentano uno dei grandi risultati portati a casa, dalla regione tutta, nel 2023. Contiamo di arrivare a una soluzione alla metà del mese per poi, col nuovo bando (definitivo, a ottobre, ndr), avere un’ulteriore conferma di questi voli nei prossimi anni". Né ci sono rischi, per D’Orsogna, che la chiamata dell’Enac cada nel vuoto e al bando non si presenti nessuno, o almeno questo è l’auspicio. Ma nella strategia regionale l’aeroporto dovrà anche essere la porta delle Marche per il turismo estero e il medium delle traiettorie immaginate per supportare l’export e l’internazionalizzazione delle imprese. "La settimana scorsa abbiamo annunciato il raddoppio dei voli su Monaco da aprile con Air Dolomiti, la controllata italiana di Lufhtansa – spiega D’Orsogna –, che con i due collegamenti giornalieri, 6.05 e 13.05, permetterà di arrivare nello scalo tedesco e da lì sfruttare quella che definisco ‘continuità planetaria’ per raggiungere le più importanti destinazioni del mondo, Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone". E poi c’è l’estate, lontana ma già vicina, specie se si devono stringere accordi. "Volotea volerà da giugno verso Atene, EasyJet riproporrà Londra – annuncia l’ad del Sanzio –. Abbiamo rinnovato la collaborazione con Ryanair per cinque anni ed è una grande notizia, perché il vettore, con la sua apertura, potrebbe incrementare le rotte che opera già oggi da Ancona. E poi vogliamo ripristinare Barcellona, che Aeroitalia ha tolto, ma registrava ottimi numeri". E su questo fronte ci sono già abboccamenti con un paio di compagnie. L’ultimo orizzonte, ma non per importanza, è l’Europa del nord e il turismo "alto spendente", che la Regione vuole portare in aereo fin nelle Marche. Al Sanzio contano di provarci per l’estate "se non con voli di linea, almeno con charter".