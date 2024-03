Voli, ecco il piano bis di SkyAlps. C’è il disco verde della Regione

E che sia la volta buona. Almeno questo sperano a Palazzo Raffaello, sede della giunta regionale delle Marche, dove il governatore Francesco Acquaroli ha esaminato l’ultima proposta arrivata da SkyAlps per i voli di continuità e ha dato il benestare. Un piano di voli notevolmente migliorato dopo la prima proposta, che prevedeva il minimo sindacale di rotazioni su Roma e Milano e nulla per Napoli. Ora la musica è cambiata, soprattutto dopo il giudizio negativo che era arrivato dallo stesso Acquaroli, il quale aveva giudicato del tutto insufficienti i collegamenti previsti, soprattutto nell’ipotesi di ritorni ad Ancona il giorno successivo rispetto alla partenza. Sono passati dei giorni, la compagnia aerea ha recepito il messaggio e sono iniziate le trattative con Enac per cercare di andare incontro alle richieste della Regione. Ieri, è arrivata la proposta ufficiale, che mette nero su bianco una serie di collegamenti che rivoluzionano quelli precedenti, ma accolgono le richieste di Acquaroli. E così ecco le due rotazioni su Milano dal lunedì al venerdì, con una partenza al mattino e una nel primo pomeriggio con relativi rientri, mentre il sabato e la domenica si scende a una rotazione con partenza il mattino nel primo caso e il pomeriggio nella giornata di festa, sempre con i ritorni confermati. Passando su Roma, i collegamenti sono dal lunedì alla domenica con una rotazione giornaliera con partenza all’ora di pranzo e rientro nel primo pomeriggio. Infine Napoli. Due soli collegamenti il lunedì e il venerdì, che consentiranno permanenze nella città partenopea sia per questioni lavorative che turistiche, ad esempio partendo il venerdì con rientro il lunedì. Fin qui il piano che SkyAlps è riuscita a mettere sul piatto. Poi c’è la questione temporale: al momento sono garantiti 45 giorni di operatività a partire dal primo aprile, ma la speranza è che alla fine la compagnia aerea decida di prolungare la permanenza al Sanzio per tutto il periodo necessario ad Enac per redigere il nuovo bando per i voli di continuità. In teoria si parla di ottobre, ma non è escluso che Enac possa decidere di anticipare di qualche mese il bando, al quale ovviamente potrebbe partecipare anche la stessa SkyAlps, che a quel punto diventerebbe ufficialmente il vettore che dovrà operare il servizio dallo scalo. Collegamenti per i quali è stato messo sul piatto mezzo milione di euro al mese da governo e Regione almeno per i prossimi due anni e mezzo. Non resta che prendere il volo con un’unica richiesta, che a questo punto non arriva dalla politica ma dai cittadini: rispettare le partenze e evitare di perdere ulteriormente credibilità.