Voli per Roma e Milano, la Dat scende in pista

Continuità territoriale, da inizio novembre scatta l’era della compagnia Dat A/S. Da lunedì 3, infatti, il vettore danese inizierà ad operare i nuovi voli di linea verso Roma (Fiumicino) e Milano (Linate) dall’Ancona International Airport. I voli, secondo quanto previsto dal bando regionale, avranno doppia frequenza giornaliera ad eccezione del sabato e della domenica su Roma e del sabato, della domenica e del martedì pomeriggio su Milano, permettendo una comoda andata e ritorno in giornata.

Dat A/S impiegherà un aeromobile turboelica Atr42-500 a 48 posti. "Siamo estremamente lieti di essere risultati gli aggiudicatari di questo bando di gara che ci vedrà protagonisti nei collegamenti vitali per la regione Marche verso Milano e Roma – spiega Luigi Vallero, general manager Italy di Dat A/S –. Lavoreremo in stretto rapporto con le istituzioni pubbliche e private per rafforzare e migliorare l’accessibilità della regione, dando un fondamentale supporto anche nello sviluppo della conoscenza del territorio in chiave turistica. Stiamo affinando gli orari di partenza e di arrivo dei voli in particolare su Fiumicino, nel rispetto delle fasce previste dal bando, offrendo coincidenze nazionali ed internazionali comode grazie ai nostri accordi con altri vettori quali Lufthansa, Emirates, Qatar, Sas e Finnair con i quali abbiamo già in essere rapporti di interlinea in Scandinavia e Germania, e che abbiamo coinvolto per integrare i nuovi collegamenti. Non nascondiamo poi il nostro interesse nel finalizzare un accordo simile con il vettore di bandiera Ita Airways, che permetterebbe ai nostri passeggeri l’accesso ottimale a tutti i servizi da e per Fiumicino".

Per l’ad di Aia, Hamish De Run collegare il Sanzio con Roma e Milano "con una compagnia aerea seria ed affidabile consentirà di raggiungere in poco tempo le principali città italiane, un incentivo per il turismo, per l’economia e per far crescere la nostra regione".