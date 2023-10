Voli sospesi, la realtà supera l’immaginario

Chi da bambino ha letto i fumetti, sa bene che a Topolinia o a Paperopoli tutto è possibile. A Topolinia. A Paperopoli. Non ad Ancona, Marche, Italia, Europa, mondo reale. Eppure la storia dei voli per le capitali europee, venduta come il fiore all’occhiello di un aeroporto in grado finalmente di dare un calcio alle sfighe passate, sembra uscire dalla penna di un fumettista, il più ingegnoso. Metti il volo, togli il volo. Un mese e poco più per rimettere tutto in discussione. Nessuno che fa mea culpa, la comunità guarda attonita e stordita. E pensare che in tutto questo c’è chi ha comprato persino i biglietti per andare a Barcellona, a Bucarest e a Vienna.