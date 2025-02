Voli vuoti per Roma: "Dal Pd storia inesistente"

"Il Partito Democratico racconta ancora una storia che non esiste, continuando ad affossare il lavoro di un intero territorio, per perseguire obiettivi elettorali e politici". Dopo le accuse della consigliera regionale Pd Manuela Bora, secondo la quale "i voli interni da e per l’Aeroporto delle Marche viaggiano sempre più vuoti", non tarda ad arrivare la replica della maggioranza con il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Ausili: "L’apertura dei voli di continuità da Ancona per Milano, Roma e Napoli è uno straordinario risultato di questa amministrazione regionale, della direzione dell’aeroporto e del Governo – dice –. Così si connette la nostra regione con i più grandi scali italiani, permettendo di raggiungere diverse aree del Paese e di connettersi con altre linee internazionali. La cosa è chiara a tutti i cittadini, in particolare ai nostri imprenditori, ma non è chiara al Pd, che si spertica a interpretare faziosamente i dati dei passeggeri in volo su queste tratte. Ma leggendo i dati in maniera oggettiva si comprende bene come dall’inizio di questi voli ci sia una continua implementazione del servizio e un trend positivo di crescita nell’utilizzo di queste linee".

Per Bora, "negli ultimi sei mesi il volo giornaliero Ancona-Roma ha viaggiato con una media di 2,5 passeggeri a tratta", quello su Milano "fa segnare una media a tratta di 9,2 passeggeri, mentre Napoli 9,8". Dalla dem erano arrivate richieste di notizie sul piano industriale del Sanzio che, per Ausili, "non è stato approvato se non nel 2023, grazie alla collaborazione della direzione dell’aeroporto, di Regione e Governo, e che ha finalmente individuato, come mai accaduto prima, oltre a passeggeri e cargo, nuove linee di sviluppo e di business, come il tema dell’aerospazio, della manutenzione dei velivoli e dell’aviazione elettrica". E per il consigliere di Fdi, "senza dimenticare, per il 2024, il bilancio che chiude in positivo e il record dei 600mila passeggeri".