Volley B a tutto mercato. Ferrini passa alla Nef Osimo

Si muove il mercato della B di volley. A Osimo in pochi giorni è arrivato prima l’annuncio della rinuncia alla A3, ma anche la certezza come annunciato dalla società di partecipare alla B maschile. In panchina ai saluti coach Roberto Pascucci dopo tre stagioni in crescendo al suo posto ecco coach Giacomo Giganti.

Annunciato anche il primo acquisto per la formazione osimana de La Nef Re Salmone ed è quello di Federico Ferrini, schiacciatore, classe 1994, con esperienze tra A3 e A2 con Ancona, Grottazzolina e Potenza Picena. "Osimo è una piazza con cui mi confronto da tanti anni, perché negli anni ci sono state tante sfide – afferma Ferrini –. E’ un progetto che mi piace, sono contento che ci sia l’opportunità di venire qua, perché è un ambiente positivo. Osimo sono tanti anni che sta facendo un percorso di crescita importante, quindi ho tutto l’entusiasmo per sposare questo progetto e per far parte di questa società".

Per le altre due formazioni anconetane che militeranno in B maschile la prossima stagione, Sabini Castelferretti e Nova Volley Loreto, arrivano molte conferme. Sia in panchina che in campo.

La Sabini continuerà a essere guidata per la seconda stagione di fila dalla coppia Silvestrini-Sciati. In campo si ripartirà dai vari Mariotti, Marchetti, Giuliani e Freddi rispettivamente schiacciatore, libero, palleggiatore e opposto oltre a cinque ragazzi provenienti dal settore giovanile: Giaccaglia e Gaggiotti (centrali), Violini (opposto), Licitra e Cesarini (schiacciatori).

Continuità anche nel Loreto sia nella guida tecnica che in squadra. In panchina la Nova Volley Loreto 2014 potrà contare ancora su Gervasio Iurisci che siederà sulla panca neroverde per la terza stagione consecutiva dopo due ottime stagioni. In campo confermati capitan Torregiani (opposto), Dignani (libero) e Campana (palleggiatore), Papa (libero), Zazzarini (schiacciatore), Vecchietti (schiacciatore) e Marchetti (centrale), i centrali Sassi ed Ermal Ujkaj (centrale). Torna in prima squadra il palleggiatore Leonardo Forconi classe 2007. Volti nuovi quelli delle bande Marco Magini, mancino classe 1998 e Tommaso Sarzi Sartori, classe 2004, 199 cm, di Castiglione delle Stiviere.

La Volley Game Falconara - retrocessa la scorsa stagione - sta allestendo una formazione per essere grande protagonista in C, ma non è esclusa l’ipotesi di acquisizione del titolo di B (sfuggito come sembra quello di Ancona che andrà a Osimo, si potrebbe puntare su quello del Bottega).