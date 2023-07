VOLLEY: Bergamo a fari spenti, ma il rinnovato roster promette emozioni!

La Volley Bergamo 1991 cala il tris in difesa e completa un roster davvero interessante. Si è completata la rosa della formazione bergamasca che si appresta a vivere una stagione entusiasmante, con un mix tra atlete esperte e giovani che fa ben sperare l’appassionato pubblico orobico. Dopo la conferma di Giada Cecchetto, esperto libero di sicuro affidamento, la società bergamasca ha completato la seconda linea confermando Luna Cicola e promuovendo in prima squadra uno dei gioielli del settore giovanile: Rebecca Scialanca. Luna Cicola, classe 2004, sarà alla sua terza stagione a Bergamo. "Sono felice di annunciare che proseguirò la mia avventura in questa squadra - le prime parole di Luna -. L’annata scorsa è stata pazzesca, piena di sorprese e di emozioni e l’arrivo in Final Four di Coppa Italia, sicuramente, è stato uno dei momenti fondamentali dell’anno. Come ciliegina sulla torta, dopo tantissimi sacrifici, sono riuscita anche a diplomarmi. Sono super carica e desiderosa di conquistare sempre più spazio in campo e dare un maggior contributo alla squadra". Completerà il gruppo il libero Rebecca Scialanca, una classe 2005 nata a Sanremo, che nella passata stagione è stata protagonista in B1 con la Warmor Gorle Volley Bergamo 1991, uno dei frutti di maggior valore del settore giovanile rossoblù. Fulvio D’Eri