Volley della Befana, che successo Aiuti alla Openhouse Fondazione Giò

L’obiettivo quest’anno era triplice e sono stati conseguiti tutti: riprendere da dove si era interrotta a causa del Covid una manifestazione di successo, spodestare dal trono i politici e far divertire i bambini raccogliendo tanti soldi da devolvere in beneficenza. E’ stato un successo per la 10° edizione del Volley della Befana, il quadrangolare di pallavolo che ogni anno vede sfidarsi sottorete, per un fine nobile di volta in volta diverso, i professionisti della città.

Con le sue circa 700 persone ha fatto registrare un sold out mai visto prima l’iniziativa ideata nel 2002 da Piero Valori e dall’allora Parroco di S. Orso Don Giorgio Giovanelli, per i bambini del quartiere e a sostegno delle famiglie della parrocchia. Tante calze colme di dolciumi sono state distribuite dalle Befane del Vespa Club ai bambini presenti al Palazzetto dello sport Salvador Allende mentre il ricavato dell’ingresso ad offerta al torneo della Befana (1510 euro della sottoscrizione fatta all’interno scuola elementare Filippo Montesi, a cui si sono aggiunte le offerte della serata e i 100 elargiti dall’Inter Club Giacinto Facchetti di Fano per un totale di 4010 euro) quest’anno ha sostenuto la causa dell’Openhouse della Fondazione Giò, onlus fanese che ha come obiettivo potenziare progetti di sostegno alle famiglie che vivono e convivono con la disabilità tutti i giorni.

A ritirare l’assegno è stata la presidente Valentina Sorce che ha raccontato come "I nostri progetti sono volti a migliorare la qualità della vita dei disabili, in particolare sullo sviluppo dell’autonomia abitativa, sociale e lavorativa. Openhouse è uno spazio dedicato a giovani e adulti che persegue una duplice finalità: creare un’impresa agricola solidale con laboratori e fattoria sociale e fornire spazi per garantire l’autonomia abitativa. Vogliamo mettere al centro l’individuo e le famiglie attraverso percorsi dedicati e personalizzati per dare una speranza concreta ai giovani".

Ad alzare invece il cesto natalizio di prelibatezze del territorio (il trofeo del torneo) è stata invece la squadra dell’Avis, allenata dal coach della Nazionale italiana Davide Mazzanti che ha battuto in finale la compagine dei parroci (che detengono già tre titoli su 10), allenati invece dalla moglie di Mazzanti, la pallavolista Serena Ortolani. Terzi classificati i giornalisti e da ultimi, e ultimi, i politici della città che detenevano il titolo dell’ultima edizione disputatasi nel 2020. "Siamo una squadra fantastica, tutti uniti con il cuore oltre ogni ostacolo" il commento entusiasta del patron Piero Valori.

Tiziana Petrelli